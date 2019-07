La Diosa de Cuba denuncia censura de las autoridades en el país

Publicado el Martes, 30 Julio, 2019 - 18:44 (GMT-5)

La cantante cubana Dianelys Alfonso (La Diosa) ha denunciado en una transmisión en vivo en su muro de Facebook este lunes que en el país lleva “cinco años sin salir en ningún lado”, que “el sistema” la encierra y no le da oportunidades para promocionarse o presentarse en los medios.

“Tristemente me estoy presentando en mi casa (…) Me encuentro en la pena de decirles que no me dan chance. Por eso yo les pido tanto que me apoyen en las redes”, dijo La Diosa a sus seguidores en la red social.

“Lo que no se puede quedar uno es callado, con tanto miedo. Es lo que uno no puede hacer”, agregó ante uno de los comentarios que insinuaba que en Cuba “no se puede hablar tanto”.

“Si tú te levantaras como yo (…) teniendo un estudio en tu casa, con un esposo que te hace la música, supuestamente con todas las cosas preparadas porque tienes talento, porque tienes música para darle al mundo y tienes después un sistema que te tranca (…) Qué es lo que tengo que hacer”, preguntó la popular artista.

“Están cerrando mi vida (…) lo que yo amo, mi arte, mi vida, mi música”, agregó.

“Yo tengo música aquí para darle a ustedes muchísima y estoy pasando trabajo, nada más me rijo por las redes sociales”, aseguró.

Alfonso comenzó su carrera en solitario luego de abandonar la banda de José Luis Cortés (El Tosco), a quien ha acusado recientemente de abusar de las mujeres y de ella misma. De hecho, a raíz de que hiciera publica su denuncia contra El Tosco se ha destapado en Cuba una especie de Me too que busca apoyar a las mujeres en situación vulnerable por violencia de género.

