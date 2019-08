Orlando Fundichely: "El reto más duro en mi carrera ha sido estar alejado de mis hijas"

Publicado el Lunes, 5 Agosto, 2019 - 19:46 (GMT-5)

El actor cubano Orlando Fundichely ha revelado que el reto más duro en su carrera es tener que pasar largos períodos alejado de sus hijas, porque considera que pierde valiosos e irrecuperables momentos de sus vidas.

"Estar lejos de ellas es lo más terrible, porque a veces me cuestiono si ellas entienden que este es mi trabajo. Me tuve que ir un año con Telemundo a Colombia y un año a Bolivia a hacer un programa de televisión y me he perdido una cantidad de momentos con ellas (...) Para mí esa ha sido la peor parte", contó entre lágrimas en entrevista con el presentador José Carlucho.

El actor, que esta a punto de estrenar su serie Miami Task Force, dijo que además, ha tenido que sufrir mucho con estas separaciones forzosas, como fue el caso cuando se fue de Cuba y dejó a su mamá, la actriz Doris García, que falleció antes de que él pudiera regresar a la Isla.

"Era el momento en el que tú te ibas y no había marcha atrás. Cuando la abracé pensé: 'Caramba, ¿y si este es el último abrazo?', y lo fue", dijo el actor visiblemente afectado.

El actor ha vivido en Venezuela, Estados Unidos y Perú, pero asegura que este último país tiene el lugar más especial en su corazón.

"Perú me ha regalado lo más grande que tengo en mi vida que son mis hijas, me dio una familia, me dio un hogar, un montón de amigos y ahí me establecí en Perú, venía a trabajar a Miami, pero mi hogar era aquel", contó.

Actualmente, Fundichely ha estado trabajando en Miami, en las series Tu primo el mono y Miami Task Force, y pronto comenzará en otro país una película musical en la que cantará por primera vez en televisión.

