Orlando Fundichely y Dianelys Brito alzan sus voces tras protestas en Cuba: "El cambio es ya"

Decenas de artistas han utilizado las redes sociales para mostrar su apoyo al pueblo cubano tras las protestas que sacudieron a Santiago de Cuba, Bayamo y Cárdenas este 17 de marzo.

En su perfil de Instagram el conocido actor cubano Orlando Fundichely arremetió contra la dictadura cubana sin paños tibios.

“Por tus hijos. Hoy miles de cubanos salieron a las calles a protestar por la falta de libertad, por el hambre y los apagones. Ahora mismo han salido nuevas imágenes y los están masacrando. No se puede vivir así y no se puede dar la espalda a esos valientes que ya no tiene qué perder. SOS Cuba, Patria y Vida. ¡Viva Cuba libre! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo el comunismo!”, compartió el también productor de PRONYR TV mientras circulaban en las redes las imágenes de las protestas.

En esa misma red social, la actriz Dianelys Brito recalcó en sus stories que los cubanos en la isla están exigiendo un cambio radical.

“El pueblo de Cuba ha salido a las calles en varias provincias del país exigiendo un cambio, pidiendo libertad y gritando que tienen hambre. ¡Un país entero está muriendo de hambre y necesidad!”, escribió la artista.

Captura Instagram / Dianelys Brito

“El mundo necesita saber esto, la dictadura cubana debe terminar. El cambio es ya. Libertad”, fue el reclamo de Dianelys.

Los cubanos que salieron a las calles a protestar por la falta de electricidad y comida también exigieron libertad. En sus voces se escucharon gritos de “Patria y Vida” y “abajo el comunismo”.