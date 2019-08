Camila Cabello cuenta por qué no habla con las chicas de Fifth Harmony

Publicado el Jueves, 8 Agosto, 2019 - 21:22 (GMT-5)

La cantante cubana Camila Cabello es la nueva chica de portada de la revista Variety y, como es habitual, durante la sesión de fotos ha ofrecido una sincera entrevista acerca de varios aspectos de su vida y su carrera, y también ha compartido su postura política con respecto al actual gobierno estadounidense, liderado por Donald Trump, que tiene una férrea política antiinmigrante.

Entre las preguntas de la entrevista no podía faltar su relación con sus excompañeras de Fifth Harmony, agrupación femenina de pop a la que perteneció antes de arriesgarse a lanzar una carrera en solitario. El quinteto se dio a conocer durante la edición 2012 de The X Factor y, en 2016, Camila se separó para seguir su camino como solista, y su salida generó mucha polémica y rumores de que había tomado por sorpresa al resto del grupo, lo cual había traído resentimientos.

La cubana reconoció que no ha tenido más contacto con Ally Brooke, Normani Kordei, Lauren Jauregui y Dinah Jane, pero asegura que "no es porque haya quedado alguna animosidad", sino simplemente que " los rumbos de nuestras vidas han cambiado".

No ad for you

Además, la cantante aseguró que "si las viera en una entrega de premios, las saludaría y sería genial. Parece que ha habido un reinicio solo por la cantidad de tiempo que ha pasado".

Con respecto a Trump, se confesó "conmocionada" por las recientes declaraciones que hizo el mandatario sobre cuatro congresistas: Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib y Ayanna Pressley, diciéndoles que "vuelvan a su lugar de origen".

"Es trágico. No puedo creer que diga algo tan desagradable. Esa podría haber sido yo", dice. "Eso es también lo que estaba pensando mientras miraba las imágenes de los niños detenidos en contra de su voluntad. Estaba como, literalmente, no hay diferencia entre estas personas y mi madre".

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram

Suscríbete a las notificaciones de CiberCuba: