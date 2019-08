La mayoría de los 18 mil migrantes que esperan en Juárez para entrar a EE. UU son cubanos

Publicado el Lunes, 12 Agosto, 2019 - 15:08 (GMT-5)

En Ciudad Juárez (región fronteriza del norte de México) se encuentran actualmente unos 18 mil migrantes de diferentes partes del mundo que tienen el propósito de cruzar a Estados Unidos (EE.UU). De ellos, más del 70% son cubanos, informó El Diario.

Freylis Osorio Pérez, de 34 años, es uno de los cubanos que permanece en esta urbe a la espera de su entrevsita de asilo político en EE.UU. Es el número 12, 684 en el prolongado listado del Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes (Coespo), registro necesario para entrar de forma legal a Estados Unidos y pedir asilo.

Osorio Pérez, como tantos otros emigrados cubanos, pese a tener estudios universitarios de Economía en Cuba, ha tenido que hacer trabajos de diverso tipo desde que llegó a México. Aun así, su salario mensual en Ciudad Juárez como mesero o portero en un salón de fiestas llega a 1,500 pesos mexicanos por semana, cuando en Cuba ganaba 500 al mes.

No ad for you

Asegura que tiene la intención de cruzar hasta Florida, donde vive su familia, pero de no poder inmigrar hacia el norte, prefiere quedarse en Juárez que retornar a Cuba.

“Hay bajo salario en Cuba, no hay desarrollo económico, 400 pesos al mes es el salario mínimo y hay menos todavía, estamos hablando que los productos allá muchos son más caros que aquí”, comentó al medio el cubano.

"Tres meses llevo aquí en Juárez; he hecho de todo lo posible por satisfacer mi necesidad; he lavado carros, he sido albañil, cosas que nunca en Cuba había hecho. He sido guardia, trabajé en una paletería, de mecánico, recogiendo materias primas y así sucesivamente”, agregó Osorio Pérez.

“Ahora mismo estamos pasando por un momento crítico que es el retorno de los cubanos para esperar el asilo aquí, esto para nosotros ha sido muy difícil, porque si hay una cosa que nunca vimos en Cuba es la droga, nunca vimos armas ni tiros en la calle, esa violencia que no me ha tocado verla, pero sí he oído muchas historias”, añadió.

Estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM) indican que más de 12, 500 migrantes centroamericanos y cubanos han sido retornados a México por el gobierno de Donald Trump para que aguarden en este país durante su proceso migratorio.

La mitad de estos han sido devueltos bajo el programa “Permanecer en México”, del Protocolo de Protección al Migrante (PPM).

Menos del 10% de los migrantes que han llegado a Ciudad Juárez desde octubre a la fecha se han registrado ante Coespo. Muchos han pagado hasta 13 mil dólares a traficantes de personas para que los lleven hasta el río Bravo o los ayuden a cruzar la frontera.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram

Suscríbete a las notificaciones de CiberCuba: