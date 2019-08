Rolando "Rolly" Romero: "Estás conversando con el próximo campeón mundial peso ligero"

Publicado el Viernes, 16 Agosto, 2019 - 06:56 (GMT-5)

Les confieso que pocas veces en mi vida, un entrevistado me ha sacado de paso, me ha confundido con sus declaraciones. Acostumbrada como estoy al boxeo amateur, a la Escuela Cubana de boxeo, pues este joven púgil de 23 años, nacido en Las Vegas, Nevada, hijo de santiaguero, me asombra.

Pero no sería yo profesional si no les trasladara a ustedes sus opiniones, metas, sueños. Así que les presento a Rolando Romero junior, hijo de un boxeador cubano del mismo nombre y de Tiffany, una estadounidense de Long Beach, California.

“Mi papá, un 67 kilos que combatió amateur en Cuba, siempre me inclinó a ser boxeador, pero yo con mi espíritu de contradicción, me negaba; así entre los 9 y 17 años fui judoca.

“Yo viví en Santiago de Cuba unos meses, incluso fui a la escuela allá, pero mis resultados son de Estados Unidos. Aquí gané en tres ocasiones el Campeonato Nacional.”

O sea, ¿tu papá ganó la batalla?

“Pues sí, pero además por partida doble pues mi hermanita Angélica, ya retirada a sus 22 años, obtuvo siete cetros nacionales.”

¿Cuándo te diste cuenta de que lo tuyo era el boxeo?

“A los 17 años; mi punto de partida fueron los Juegos Olímpicos de Londres 2012”.

Pero tú no estuviste allí, ¿no?

“No. ¡Claro que no! Es que viendo los carteles por la televisión me di cuenta de que allí ninguno me ganaba a mí. ¡Vamos! Ni rusos ni cubanos, ni estadounidenses... ¡Ninguno me aguantaba un round!”

Se pueden imaginar mi rostro, ¿verdad? Pero, sigamos.

“Ahí mismo mi papá aprovechó y me instó a boxear. Entré a entrenar en el gimnasio Johnny Tocco's aquí en Las Vegas y empecé a tirar piñazos.

“Mi swing de izquierda es considerado terrífico pero yo pienso que el jab de derecha es más potente aún. Yo he noqueado con todo tipo de golpes: uppercuts, ganchos, swings, jabs.”

Si ustedes quieren cerciorarse de la veracidad de lo que este atractivo joven plantea, busquen sus peleas y podrán comprobarlo. A mí me gusta el boxeo (masculino por supuesto) y créanme que me que he quedado admirada de la potencia de sus golpes.

Me han dicho que no perdonas en el ring, algo que en el amateurismo se respeta.

“Mira, yo no siento nada si mi oponente se muere en una pelea conmigo; quizás me apenaría algo por la familia, pero ¿y si muero yo? ¿Él va asentir lástima? ¡No! Sigue pa'lante. Éste es el boxeo profesional

“Yo en los sparring abuso, al punto que he acabado con 14 boxeadores consecutivos. No me aguantan, y cuando se están cayendo los remato sin piedad. Yo soy el más peligroso en las 147 libras en este país, no hay quien pegue más duro que yo.

“Actualmente, los boxeadores tienen pánico a enfrentarme en el cuadrilátero, ya sea en sparring o en una pelea oficial. Yo salgo a noquear, a matar. De nueve combates como profesional tengo nueve victorias y ocho son por ko”.

¿Tu debut en el profesionalismo, cuándo fue?

”El 2 de diciembre de 2016, con 20 años. Ese combate duró 30 segundos; a los 10 lo tiré pero se levantó y acabé con él”.

¡Relampagueante nocaut! Eso fue en Las Vegas Sam's Town y el desdichado contrario era David Courtney.

“Ya hay 5 ó 6 que no quieren cruzar guantes conmigo porque salgo de ellos muy rápido. Te afirmo que estás conversando con el próximo campeón mundial peso ligero”.

Por supuesto, que no pongo en duda ni un segundo lo que expresa el muchacho que fue captado por el excepcional Floyd Mayweather. Pero lo que me asombra es el modo en que habla.

¿Cómo te propones conseguir tu meta? Ahora estás lesionado de la mano izquierda, tu potente mano izquierda.

“Hay que ir despacio, en el boxeo profesional no se puede correr. Te tienes que dar a conocer, gustarles a los sponsors, tener un buen colectivo de entrenadores; no es golpear y ya.”

Cuando habla de su título mundial pienso en quien lo ostenta ahora, nada menos que el doble campeón olímpico de Beijing y Londres, el ucraniano Vasyl Lomachenko, quien liderea, en el peso ligero, a la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y a la Organización Mundial de Boxeo(OMB), ambas profesionales. ¿Se dan cuenta del rival que debe enfrentar el cubanoamericano, si logra llegar a una final con el europeo?

Ya te reincorporas al ring. ¿Qué has hecho para mantener la forma en medio de este alejamiento de dos meses por lesión? ¿Cómo te has mantenido?

“A mí me mantienen económicamente mis sponsors; eso es así. En cuanto a mis entrenamientos: yo me despierto a las dos de la tarde, a las tres empiezo a hacer lo normal, sombra, saco, guanteleta, suiza. De ahí paso a otro gimnasio a levantar pesas.

“Corro entre dos y tres de la madrugada, en el vecindario de Freemont en North Las Vegas o en Henderson; también hago pistas en el gimnasio.”

A propósito, ¿cómo fue que te lesionaste?

“En mi última pelea frente al colombiano Andrés Figueroa, al que noqueé en el cuarto round, y con el golpe se me resintió la mano izquierda.”

¿Cómo te descubre Floyd Mayweather?

“A mí me habían botado de un gimnasio por noquear a cuantos se me ponían delante; al otro día, me pasó lo mismo en otro, y al tercero, repetí mi accionar sobre el entarimado, sin merced del oponente, y cuando ya me iban a despedir de nuevo, el que yo considero el mejor boxeador del planeta libra por libra, Floyd Mayweather, no sólo lo impidió sino que ya al otro día formaba parte de su grupo; o sea, él es mi promotor”.

Está demás decir quién es Mayweather y su vasta experiencia para conocer de boxeo; en este caso, segura estoy de no se equivocó. En estos momentos ¿quién te entrena?

“Cromwell Gordon, conocido por Bullet (bala). Lo importante es que no ha tratado de cambiar mi estilo; he aprendido mucho con él. Yo pego duro, eso nadie me lo quita. Tengo reflejos naturales, me sé quitar los golpes, tengo buen desplazamiento en el ring. Yo he hecho lo que nadie ha hecho en tan poco tiempo. Me promoví yo mismo.

“He sostenido sparring con muchos campeones del mundo profesional, los he noqueado; me reservo sus nombres. Vaya, no es conveniente. El boxeo es una mafia, tanto el amateur como el profesional. Quitan las peleas según convenga; entonces, no te eches enemigos por gusto.”

Hace pocos días fallecieron, en menos de una semana, dos jóvenes púgiles: el argentino Hugo Santillán y el ruso Maxim Dadashev. ¿Eso no te conmueve, de veras, que no?

“Vive por la espada, muere por la espada. A mí me pueden matar en un ring pero también en un accidente de tránsito. Si soy militar, disparo pero el enemigo a su vez lo hace y yo puedo caer.

“Así que te confirmo: no siento piedad por nadie, ellos saben al igual que yo que pueden morir. Además, no pasa nada, tú firmaste un contrato; nunca estaré triste por matar a otro en una pelea. Mejor no pensar en eso.

”En este deporte los golpes duelen, siento miedo ¿quién no? y cada vez que siento alguno reacciono violentamente, y en lo único que pienso es en noquear, y si se muere, pues muerto está”.

El joven rostro de Rolando Romero es apacible, no frunce el cejo, ni siquiera está serio. Para él es tan normal lo que dice como si estuviéramos hablando del cuento de la Bella Durmiente. Decido cambiar el rumbo del diálogo porque hay cosas que nunca voy a entender.

¿Te gustó Cuba, tienes familia allá, qué te parece la Escuela Cubana de Boxeo?

“Yo viví en Santiago de Cuba por 8 meses, incluso fui a la escuela; voy a menudo, me encanta Cuba. Tengo tíos, primos, abuelos. Adoro a mi abuelo Rolando, un hombre muy inteligente. De la Escuela Cubana, no tengo nada que decirte. Ninguno de ellos me gana.

“Eso es lo que sé. Yo entreno aquí y nadie me gana. En octubre vuelvo al ring, aún desconozco el rival, a empezar a eslabonar más nocauts que me lleven a retar a Lomachenko. Ese es mi objetivo”.

¿Tus sueños, tienes novia, hijos?

“Yo estoy enamorado del deporte, voy a ser campeón de todo lo que haya, y lo lograré poco a poco, sin apuro pero de que lo logro… ¡lo logro!. Ni esposa ni niños.”

¿Puedes decirme tus boxeadores favoritos?

“Por supuesto, Floyd Mayweather así como Andre Ward, Mike Tyson y Pernell Whitaker, todos de Estados Unidos; el panameño Roberto Durán, el británico Prince Naseem Hamed, el puertoriqueño Félix 'Tito' Trinidad, el mexicano Eric Morales y el cubano Guillermo Rigondeaux, con quien he hecho sparring de movimientos sin golpes”.

Finalizo como inicié. En mi carrera de 40 años jamás había entrevistado a un chico tan singular. Ojalá logre sus sueños sin arrastrar tras él un peso en su conciencia.

