Miembro de SNET en Cuba anuncia que se aparta: "Aquellos que juraron una vez escuchar a la juventud hoy me tildan de algo que no soy"

Ernesto de Armas, uno de los rostros más visibles en la lucha a favor de que se modifiquen las resoluciones ministeriales que le dieron muerte a SNET, una gigantesca red inalámbrica que desde hace 15 años interconectaba a cientos de capitalinos, ha anunciado que se retira “de todo lo que tenga que ver con SNET”.

El joven cubano, que fue hace pocos días visitado por agentes de la Seguridad del Estado y acusado de cosas que considera falsas, escribió en su cuenta de Twitter que con sus acciones solo ha apoyado una causa que “busca la satisfacción de los jóvenes, el ocio, la información sana y saludable”.

Considera que las acciones que ha llevado a cabo no han sido bien vistas por las autoridades del país, por lo tanto decide apartarse de lo que ha sucedido.

“Siento mucho decepcionarlos a todos” dice el joven a la vez que explica las razones por la cual ha tomado esta determinación.

“Sufren mi madre y mi padre, mis abuelos, mis hermanos, mi pareja... Yo puedo aguantar, yo sé que puedo pero ellos no y desgraciadamente estoy haciendo pasar momentos horribles a todos a mí alrededor”, asegura.

Se queja también de la poca unidad que ha caracterizado a la administración de SNET y que lo hayan dejado solo en este preciso momento.

“Ninguno de ellos se ha atrevido ni siquiera a sacar un dedo por mí”, a lo que agrega: “ellos han sido los primeros en comenzar todo este fenómeno y luego nos han abandonado a nuestra suerte”.

En otro momento de su comunicado el usuario de la red social declara que, sin ser pesimista, no tiene claro cuál será el futuro de SNET. También se declara en contra de la violencia y le deja bien claro a aquellos que le amenazaron e intimidaron que ojalá algún día “lo puedan entender”.

“Me voy muy triste, derrotado, atiborrado de malos recuerdos, lleno de penas y de mucha incomprensión. Aquellos que juraron una vez escuchar a la juventud hoy me tildan de algo que no soy, solo por formar parte de la juventud y alzar mi voz por una causa que ni es política ni religiosa”, escribe.

El joven Ernesto de Armas ha usado las redes sociales para dar a conocer al mundo todo lo que ha pasado con SNET desde que entraran en vigor las resoluciones 98 y 99 del Ministerio de las Comunicaciones, donde se establecen los requisitos técnicos para el funcionamiento de redes privadas de conexión, que a su vez firmó la sentencia de muerte de SNET.

Hasta ese momento SNET funcionaba como una red al margen de la ley y, según declararon, más de 40 mil usuarios, siendo considerada una de las mayores redes inalámbricas del planeta. En ella sus usuarios intercambiaban información, contenidos multimedias, juegos y establecieron una especie de red social.

La pasada semana se convocó a una protesta frente el Ministerio de las Comunicaciones de Cuba para exigir que SNET siguiera funcionando. Con anterioridad funcionados de esta institución estatal notificaron a algunos de sus miembros que la determinación ya estaba tomada y no habría concesiones.

En medio de este panorama para este sábado fue convocada, a través de las redes sociales, una segunda concentración, que ha generado divisiones a lo interno de sus usuarios, bajo la consigna #SomosESNET.

A continuación reproducimos íntegramente el texto de Ernesto de Armas publicado en Twitter.

Hola a todos. A los que me han apoyado y a los que han apoyado a SNET. Tengo algo que decirles.

Durante todo este tiempo yo me he mantenido firme por SNET, he apoyado una causa que solamente busca la satisfacción de los jóvenes, el ocio, la información sana y saludable. He apoyado una iniciativa que nos ha dado una oportunidad, un camino alternativo, un espacio, una familia.

Desgraciadamente no he sido bien visto por hacer esto por las autoridades de mi país. Todos saben muy bien a lo que me he enfrentado y me enfrento. Pero hoy no más.

Siento mucho decepcionarlos a todos, a los usuarios, a muchos administradores que sé que piensan como yo, pero no se han atrevido a decirlo. A todos los que desde todas partes del mundo alguna vez pertenecieron a SNET y hoy al ver este fenómeno se han humanizado con nosotros, porque saben lo que SNET significa para los cubanos.

Pero tengo una familia muy unida fuera de SNET, familia de sangre, familia en su sentido más estricto y está sufriendo. Sufren mi madre y mi padre, mis abuelos, mis hermanos, mi pareja.

Yo puedo aguantar, yo sé que puedo, pero ellos no y desgraciadamente estoy haciendo pasar momentos horribles a todos a mí alrededor. A todos a los que les debo mi vida.

Llevo la causa de SNET como si fuera mía. Sin embargo los que nos representan, los administrativos, los organizadores generales, ninguno de ellos se ha atrevido ni siquiera a sacar un dedo por mí. Ellos han sido los primeros en comenzar todo este fenómeno y luego nos han abandonado a nuestra suerte.

No quiero ser pesimista pero cada día veo menos claro cuál será el futuro de SNET. Quiero dejar bien claro que siempre he apoyado a SNET desde la paz y el diálogo. Estoy en contra de la violencia, no importa de quien provenga, porque la violencia solo genera más violencia. Ojalá algún día aquellos que me amenazaron e intimidaron lo puedan entender. Pero hoy me aparto definitivamente de todo lo que a SNET respecta.

Me voy muy triste, derrotado, atiborrado de malos recuerdos, lleno de penas y de mucha incomprensión.

Aquellos que juraron una vez escuchar a la juventud hoy me tildan de algo que no soy, solo por formar parte de la juventud y alzar mi voz por una causa que ni es política ni religiosa.

Quisiera que entendieran algo. Cuba a veces es algo extraño, no se siente de este mundo.

Yo sé que a muchos les cuesta un trabajo enorme entender que SNET no lucha por desacreditar a un Gobierno o establecer un nuevo orden político, es extraño entender que SNET solamente busca poder seguir existiendo sin dejar a nadie fuera, incluyendo, sin hacer daño a nadie, ni siquiera al Gobierno o a los dirigentes. A la mayoría de SNET esas cosas no le interesan.

Yo respeto que a muchos le interese, pero tienen que entender que Cuba tiene una cultura política muy distinta al resto del mundo, y a la mayoría de SNET, producto de esta cultura, no les interesa en lo más mínimo la política, de ningún bando y de ninguna boca. Simplemente son apáticos políticamente.

Yo puse mi granito de arena por SNET, perdónenme si no tengo fuerzas para observar a mi familia sufrir por mis decisiones. Quizás es una decisión egoísta de mi parte, pero es la que he decidido.

Hoy me retiro de todo lo que tenga que ver con SNET e insto, a todos los que creyeron en mí que no pierdan la fe, vendrán tiempos mejores. Algún día SNET será el mundo entero. Eso, a diferencia de mí, es imposible de detener.

A todos los que iban a reunirse el sábado por fe en mí, lamento decepcionarlos, pero yo no iré. Ni el sábado ni ningún otro día. Hay demasiada división dentro de nosotros mismos.

Ya yo hice mi parte y pagaré las consecuencias de defender a SNET durante mucho tiempo. Pero no voy a permitir que mi familia o mis amigos sean arrastrados conmigo.

Un abrazo a todos y gracias por apoyarnos todo este tiempo. Por siempre #YoSoySnet #FuerzaSnet

