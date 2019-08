J Balvin dedica hermosas palabras a la exnovia con la que casi se casa

Publicado el Sábado, 24 Agosto, 2019 - 20:48 (GMT-5)

El reguetonero colombiano J Balvin ha dedicado unas hermosas palabras de cumpleaños a su exnovia Diana Osorio, periodista deportiva colombiana con la que tuvo un noviazgo durante 10 años, y mejor conocida como la Mona.

La gran amistad que ambos mantienen es bastante conocida y en muchas ocasiones el artista paisa se ha referido a ella con mucho cariño y le ha agradecido por muchas cosas que vivieron juntos.

El mensaje de cumpleaños que ha publicado el reguetonero en las redes es prueba de ello. Junto a una foto de ambos cuando estaban juntos, Balvin escribió:

"Feliz cumpleaños !! A quien fue mi novia por 10 años, vio en mí lo que pocos veían, aguantó lo que pocas personas podrían y hoy día puedo llamarte mi mejor AMIGA".

La publicación ha alcanzado más de 1.3 millones de likes y más de 8500 comentarios, incluyendo el de Mona: "Eres mi alma gemela y las almas gemelas no siempre se refieren al amor. Las almas gemelas son almas que necesitan de la otra, que disfrutan con la otra, que se sienten vivos con esa persona cerca y por eso tú lo eres. Gracias porque tú también me has dado un amor sincero desde el momento en que me conociste, gracias por inspirarme, apoyarme, por vivir la REMALA y la REBUENA conmigo. Nunca voy a poder pagarte tu compañía porque es ÚNICA, mi gatito del arcoíris, espero que nunca nos bajemos de él. Te amo demasiado".

El intercambio de mensajes entre J Balvin y Mona causó gran revuelo en las redes, y los seguidores aplaudieron su madurez, cómo se apoyan en sus logros, y el amor y la buena relación que mantienen entre ellos después de haber sido novios durante una década.