J Balvin responde al dardo que le envió Bad Bunny en su nuevo álbum: "No entiendo lo que le pasa por la mente"

Nadie sabe lo que va a pasar mañana está arrasando en las plataformas. A tres días de su lanzamiento ha roto récords y promete sonar mucho esta temporada. Pero el abrumador éxito del nuevo álbum de Bad Bunny no ha logrado eclipsar los dardos que lanzó a algunos de sus colegas en las canciones que lo componen, hasta el punto que algunos han reaccionado y respondido abiertamente al Conejo Malo, como es el caso de J Balvin.

J Balvin respondió a la pulla que le dedicó su colega a través de un directo en Instagram.

Para poner a todos en contexto: Bad Bunny menciona al colombiano en la canción "Thunder y Lightning" con Eladio Carrión, donde dice: "Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos. Mientras ustedes son amigos de to' el mundo como Balvin".

Cabe destacar que juntos han colaborado en infinidad de ocasiones y hasta tienen un álbum juntos (Oasis). Una relación de amistad que parece que es cosa del pasado a juzgar por este dardo del puertorriqueño.

Ante este verso que le dedica el que fue su colega, J Balvin reaccionó en un directo en el que comenzó hablando de su relación con el intérprete de "Me porto bonito": "Me parece un artista excelente. La persona que yo conozco es una gran persona. Nos apoyamos mutuamente, hicimos historia, creamos una historia nueva creo yo también dentro de la música".

"No entiendo lo que le pasa por la mente, realmente no entiendo, pero yo sé que el que yo conozco es una buena persona. Por eso me tiene extrañada la vuelta", agregó el intérprete de "Mi gente", que reconoció que está extrañado por la actitud de Bad Bunny con él.

A pesar de todo, el colombiano dijo que le desea lo mejor y habló de lo que piensa de él como artista: "Pero finalmente le deseo lo mejor, yo creo que más que buen artista, porque tiene un talento brutal, ya mucho antes se sabía que iba a ser grande o sea que igual la vuelta no tiene que ver con eso".

"Ese man de ser buen artista, pero es muy buena persona por lo menos que yo conozco, me extraña mucho la vuelta. Pero igual yo en alta", concluyó sobre esta polémica que le ha salpicado.

Las reacciones a la mención no se han hecho esperar, y son muchos los que están de lado de J Balvin. Además, en otra canción, el artista puertorriqueño también se la habría dejado caer a Karol G. "Hey, soy de PR, de donde son las verdaderas bichotas", canta Benito Martínez, nombre real de Bad Bunny.