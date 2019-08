Testimonio del cubano que se encadenó en Tapachula y que se encuentra con su familia en Miami

Publicado el Jueves, 29 Agosto, 2019 - 13:31 (GMT-5)

El migrante cubano Denis Hernández, que se encadenó frente a la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, ya se encuentra desde hace días en Miami junto a su esposa Lily y su hijo, según explicó el jueves Martí Noticias.

Con ellos reside en un apartamento en Miami Springs, donde deja atrás meses de sufrimiento, ya que este cubano vivió una travesía que duró seis meses, que le costó entre 10 y 12 mil dolares; además de protagonizar una huelga de hambre de 12 días.

"Fue duro abandonar Cuba. Fue duro dejar a mi mamá, porque sabía los problemas que iba a arrastrar después, pero era necesario que partiera porque era mi vida o mi libertad", aseguró.

Recientemente llegó a la Florida con un "permiso de estadía temporal", tras estar tres meses detenido en una prisión de máxima seguridad en Boston.

"Sabía que no había matado a nadie y que no era un delincuente, sino un opositor que está en contra de la dictadura totalitaria de Cuba y voy a seguir en contra", explicó a la hora de relatar su estancia en prisión.

Se entregó en el Puente Internacional Piedras Negras, tras ser liberado en Saltillo (México). "Cuando me entregué a los americanos me preguntaron cómo me sentía y dije que me sentía feliz a pesar de estar detenido", recordó.

"Les expliqué que estaba detenido por un país libre y que estaba feliz por estar en Estados Unidos", añadió.

El pasado 13 de agosto le comunicaron en Boston que sería puesto en libertad. "Me dijeron que iba a quedar en libertad y me explicaron que había dos días para hacerlo, el 13 o el 14 y pedí que fuera este último día porque el 13 es el cumpleaños del dictador más grande que ha tenido el planeta (...) Fidel Castro", relató.

Finalmente el 13 del citado mes salió y pudo reencontrarse con su compañera sentimental y el pequeño Denis.

Ahora este migrante, que durante 12 años militó en el Foro Antitotalitario Unido (FANTU) que preside Guillermo Fariñas, sueña con estudiar medicina. "Fue mi sueño en Cuba y no lo pude hacer por pertenecer al FANTU y estar en contra de la dictadura. Quiero ver si me abro camino con mi familia y seguir luchando porque Cuba sea libre", afirmó.

Denis, quien dijo que no se iba a doblegar "ante la dictadura", pidió a los migrantes que luchen y no se rindan ante las dificultades. "Aprendí que no debemos callar cuando no estamos de acuerdo con nuestro gobierno. En la vida quien es valiente, no se rinde, todo es posible", concluyó.