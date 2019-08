¡Los Backstreet Boys quieren cantar en Cuba!

Publicado el Sábado, 31 Agosto, 2019 - 15:19 (GMT-5)

Cuando Kevin Richardson y Howie Dorought, integrantes de Backstreet Boys, fueron a Cuba en 2012 de vacaciones ya manifestaron su deseo de algún día regresar con toda la banda. Los cantantes esperaban pasar desapercibidos y su sorpresa fue enorme cuando vieron la popularidad que tenían en la Isla.

Ahora, que ya la famosa boyband ha regresado formalmente a los escenarios, ha lanzado disco nuevo y está presentándose en escenarios de todo el mundo con su álbum DNA y los temas que los catapultaron a la fama en los noventa, han vuelto a reiterar que, si hay un país en el que les hace ilusión ofrecer un concierto, es Cuba.

Durante una entrevista en el programa iHeartRadio, los estadounidenses estuvieron respondiendo preguntas enviadas por los fans y una de ellas fue: "¿Hay algún lugar en el que les gustaría actuar que no lo hayan hecho aún? "

No ad for you

¡"Cuba!", fue la respuesta sin apenas pensarlo. "Nunca hemos ofrecido un show en Cuba", dijo AJ. Aunque también contaron que no se han presentado tampoco en Hawai ni en África, y que en cualquiera de los tres lugares, en cuanto tengan la oportunidad, ofrecerá "un show por todo lo alto".

La música de los Backstreet Boys marcó a varias generaciones de cubanos durante la década de los noventa y parte de los 2000. Temas como I want it that way, Everybody (Backstreet's Back) y As long as you love me, aún se escuchan en alguna que otra fiesta y permanecen en los buenos recuerdos de miles de cubanos.

En las redes de la banda, ya se anunció que en febrero y marzo de 2020 traerán su show DNA WorldTour a Latinoamérica, así que podría ser el momento perfecto de darse una escapa a la Isla si consiguen los permisos.

Así que ya sabes, si eres de esos a los que la música de los Backstreet Boys marcó hace más de 20 años, estate atento, pues en cualquier momento puede aterrizar la famosa banda para ofrecer un concierto inolvidable.