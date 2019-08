Publicado el primer clip de la película rodada en Cuba “Red avispa”, con Edgar Ramírez y Penélope Cruz

Publicado el Sábado, 31 Agosto, 2019 - 15:11 (GMT-5)

Dirigida por Olivier Assayas Wasp Network está inspirada en la historia real de la Red Avispa, en torno a cinco oficiales de la inteligencia cubana que fueron arrestados en 1998, en Florida, por cargos de espionaje, conspiración y otras actividades ilegales en Estados Unidos.

En el adelanto publicado en Deadline y en youtube, René González (encarnado por el venezolano Edgar Ramírez) toma un avión en Cuba con destino Estados Unidos para simular que estaba huyendo de Cuba. Su esposa Olga, interpretada por Penélope Cruz, desconoce la situación y es informada por dos agentes de la Seguridad del Estado.

Edgar Ramírez obtuvo el Premio César al Mejor Actor Revelación por interpretar a Ilich Ramírez en Carlos (2010). También ha obtenido dos nominaciones al Emmy: en 2011 por Carlos y el año pasado por caracterizar a Gianni Versace en la miniserie The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story. Además ganó los premios Golden Globe, y de los críticos de Nueva York y de Los Ángeles.

Junto con Penélope Cruz y Edgar Ramírez figuran en el reparto Gael García Bernal, Wagner Moura, Ana de Armas y Leonardo Sbaraglia, entre otros. Gracias al extraordinario reparto, la productora Orange Studio ha prevendido el filme, aún sin estrenarse, a varias distribuidoras de países europeos: Italia (BIM Distribuzione); Israel (Shoval); Grecia (Spentzos); Portugal (Nos Lusomundo); Rusia (Mauris Film); Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania, y los países bálticos.

Clasificada dentro del cine de acción, suspenso y aventuras, Wasp Network también se proyectará en el Festival de Toronto, en el Festival de Cine de Nueva York y en el de San Sebastián, donde ocurrirá la gala del Premio Donostia para reconocer la carrera de Penélope Cruz, ganadora de un Oscar y tres premios Goya. La gala del premio Donostia concluye con la proyección del filme, el próximo 27 de septiembre en el Palacio Kursaal de la localidad de San Sebastián.

El guion de Fernando Morais para el filme está basado en el libro The Last Soldiers on The Cold War: The Story of Cuban Five, y el filme fue rodado en Cuba aunque se trata de una coproducción entre Francia, Brasil, España y Bélgica. Según Oliver Assayas en reciente entrevista, las autoridades cubanas al principio se mostraron reticentes a dejarlos filmar en la Isla, pero luego les abrieron las puertas al proyecto.