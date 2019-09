Leinier contra el monstruo Grischuk, desde mañana

Publicado el Jueves, 19 Septiembre, 2019 - 22:11 (GMT-5)

En la mañana cubana de este viernes comenzará el enfrentamiento del Gran Maestro Leinier Domínguez contra su homólogo Alexander Grischuk en los octavos de final de la Copa del Mundo de Ajedrez con sede en la ciudad rusa de Khanty-Mansiysk.

En el ranking en vivo, el poderoso jugador anfitrión y el estadounidense de origen cubano –cada uno de 35 años- ocupan las posiciones 10 y 11 con coeficientes de 2765 y 2762, respectivamente.

Tres veces campeón mundial de blitz, Grischuk va delante de Domínguez en el dual meet particular de partidas clásicas por estrecho margen de 2-1 más 10 tablas, aunque su ventaja en cotejos de ritmo acelerado es mucho más marcada.

No ad for you

El menú de la etapa lo completan GM Liren Ding (China-2811) vs GM Kirill Alekseenko (Rusia-2671); GM Jeffery Xiong (Estados Unidos-2707) vs GM Jan-Krzysztof Duda (Polonia-2730); GM Shakhriyar Mamedyarov (Azerbaiján-2767) vs GM Teimour Radjabov (Azerbaiján-2758); GM Levon Aronian (Armenia-2758) vs GM Quang Liem Le (Vietnam-2708); GM Wesley So (Estados Unidos-2767) vs GM Nikita Vitiugov (Rusia-2732); GM Yangyi Yu (China-2763) vs GM Ian Nepomniachtchi (Rusia-2776); y GM Peter Svidler (Rusia-2729) vs GM Maxime Vachier-Lagrave (Francia-2774).