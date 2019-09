Camila Cabello, Natti Natasha, Bad Bunny: descubre la lista de People de los artistas más influyentes del año

Publicado el Viernes, 20 Septiembre, 2019 - 15:31 (GMT-5)

La revista People en Español ya ha publicado su lista de los artistas hispanos más influyentes del año, entre los que destacan los exponentes del popular género urbano, lo que no es de extrañar si se tiene en cuenta de que es el género musical más consumido en el continente, con un ritmo de producción acelerado.

El llamado Rey del trap, Bad Bunny, encabeza la lista gracias a todos los éxitos acumulados tras el lanzamiento de su primer álbum de estudio X100PRE y su gira mundial. No obstante, asegura que lo mejor está por venir: "¡Esperen cosas buenas del conejo!".

Acerca del secreto de su éxito, el puertorriqueño cuenta que sus padres le dijeron "que siempre me mantenga con los pies sobre la tierra y nunca olvide de donde vengo. Lo demás es trabajar fuerte y con pasión". A sus 25 años, Bad Bunny es el artista más influyente de su género, con millones de reproducciones en todas las plataformas, altos índices de venta, más de 20 millones de seguidores en las redes y un arsenal de premios.

No ad for you

El segundo cantante en la lista es el reguetonero Ozuna, que goza de un éxito rotundo, una larga lista de premios e incluso incursionó en el cine con el filme Qué León, junto a Clarissa Molina. Como clave de todo lo que ha logrado, el artista agradece a la crianza que le dio su abuela: "Siempre me ha gustado trabajar duro, ayudar a otros. Es algo que me enseñaron", dijo a People. "Me crié con mi abuela, me enseñó valores bien exagerados, como decimos en Puerto Rico".

A pesar de los escándalos que lo han acechado en los últimos tiempos, el artista se ha mantenido enfocado en su música.

Sebastián Yatra es el siguiente en la lista. Un artista que ha demostrado que no se necesitan ni la vulgaridad ni la sexualización de la mujer para triunfar en el género urbano y que con puras canciones de amor se ha colado en el top tres. Sus colaboraciones le han traído incontables éxitos, este año principalmente Runaway, en la que puso a los famosos Jonas Brothers a cantar en español por primera vez tras su triunfal regreso a los escenarios.

Las mujeres tampoco faltaron en esta lista, en la que se encuentra La princesa Bachata, Leslie Grace, una positiva influencia para el público joven que la sigue y que asegura que quiere "ser la mejor versión de mí misma porque quiero que los jóvenes de mi edad tengan a alguien a quien admirar"; la actriz y cantante mexicana Maité Perroni; la actriz colombiana Carmen Villalobos, reconocida por la serie Sin senos sí hay paraíso; y La princesa urbana, la dominicana Natti Natasha, que se encuentra en medio de su gira mundial IlumiNatti y que recorrió un duro camino para cosechar los frutos de éxito de los que hoy disfruta.

Otra mujer en la lista, que nos llena en particular de orgullo a los cubanos, es Camila Cabello, a quien People describe como "el paquete completo". Tanto sus éxitos profesionales, como su positiva influencia en los jóvenes, con mensajes de amor propio y advirtiendo el peligro de las redes sociales a sus más de 40 millones de seguidores, la han convertido en una de las artistas latinas más influyentes. Sin embargo, su éxito en el mercado anglosajón han expandido su popularidad e influencia, más allá de las fronteras latinoamericanas.

Entre los artistas urbanos no faltó el Pretty Boy, que todavía disfruta de su exitosa gira 11:11. Sus colaboraciones con Madonna, sus éxitos musicales y su constante intercambio con sus más de 46 millones de seguidores, lo mantienen entre los principales artistas el género. Asimismo, Maluma debutará en el cine junto a Jennifer Lopez en la comedia romántica Marry Me.