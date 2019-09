Los Reyes de España evitarán coincidir con Maduro si visitan La Habana

Publicado el Domingo, 22 Septiembre, 2019 - 08:40 (GMT-5)

Los Reyes de España no podrán estar en el día grande de la celebración del aniversario 500 de La Habana para evitar coincidir con el dirigente chavista Nicolás Maduro y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, según informó el diario ABC.

Ambos mandatarios ya confirmaron que estarán en la capital cubana el próximo 16 de noviembre para asistir a los actos oficiales del evento. España reconoció el pasado mes de febrero a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

En un principio se habló de que los monarcas viajarían a la Isla la primera quincena de noviembre, pero la falta de acuerdo para formar gobierno en España ha cambiado el escenario, ya que el próximo 10 de noviembre se celebrarán nuevas elecciones generales.

No ad for you

El ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell,ya dijo que los planes no habían cambiado. "En lo que a Exteriores se refiere, no me consta que haya ningún cambio de planes. Eso no quiere decir que no los vaya a haber", dijo en declaraciones recogidas por el citado medio.

Lo que es seguro que Borrell no acompañará a Don Felipe y Doña Letizia ya que próximamente tomará posesión como miembro de la Comisión Europea.

También falta saber qué papel juega la falta de libertad que existe en Cuba, donde se cometen actos que vulneran los derechos humanos y donde hay opositores en prisión.

El viaje de los Reyes de España al territorio cubano empezó a gestarse durante la etapa de Mariano Rajoy en el gobierno, algo que retomó su sucesor, el socialista Pedro Sánchez.

Ningún rey español ha visitado Cuba en viaje oficial, aunque Juan Carlos I sí visitó La Habana en el año 1999, cuando acudió junto al entonces presidente, José María Aznar, a la IX Cumbre Iberoamericana celebrada en La Habana. En 2016 regresó, ya como Rey Emérito, a los funerales de Fidel Castro. Sin embargo, en ninguno de los dos casos se trató de un viaje de Estado.