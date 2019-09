Humorista cubano pide ayuda para enfrentar su enfermedad

Publicado el Miércoles, 25 Septiembre, 2019 - 20:21 (GMT-5)

El humorista cubano Ariel Mancebo, autor de la página "Las Cosas de Mancebo" y creador de varias parodias de circulación "viral" en internet, ha estremecido hoy el mundo virtual con un post donde revela que padece una severa enfermedad, y solicita ayuda a quienes puedan ofrecerla.

"Lo que leerán a continuación los sorprenderá pues durante todo este tiempo lo mantuve en secreto por razones personales y familiares", comienza Mancebo su publicación. "A mediados del año pasado me comenzaron unos dolores musculares que con el pasar del tiempo se fueron haciendo tan intensos que me impedían dormir y hasta llegaron a inmovilizarme (...) A inicios de este año conseguí un seguro médico, me hice análisis y los resultados del MRI arrojaron lo que nadie nunca espera tener en la vida: cáncer. Un Linfoma no Hodgkin en fase 3".

Según el humorista, que debió aclarar desde el propio título de su publicación que esta vez no era un post humorístico, cuando consiguió iniciar su tratamiento, la enfermedad ya llevaba alguna ventaja.

"Llegué al hospital con un cuadro clínico bien feo, había bajado 40 libras en menos de tres meses, la hemoglobina la tenía en el piso y faltaba lo peor. Tras la resonancia magnética se pudo ver que tenía la enfermedad propagada por todo el cuerpo, órganos y huesos. Nadie sabe lo que es realmente el miedo hasta que ve una imagen de su propia metástasis.

La agresividad de la enfermedad obligó, según Mancebo, a un tratamiento urgente y muy agresivo:

"Estas sesiones duraban de 7 a 8 horas y eran una combinación de esteroides, quimioterapia intravenosa, inmunoterapia más inyecciones de quimo en la columna pues el tumor principal había invadido la columna vertebral y tenían miedo que el cáncer hubiese llegado al cerebro, lo que por suerte nunca ocurrió".

Sin embargo, a pesar de que confiesa haber reaccionado esperanzadoramente bien a esas terapias, Ariel ha pedido ayuda sincera para enfrentar lo que él y su familia están viviendo por estos tiempos:

"Pero este tipo de enfermedad no solo afecta física y emocionalmente a la persona que la padece y a su entorno familiar que lo sufre igual que uno mismo", explica en su post de Facebook. "También afecta la economía de la casa. Año y medio sin poder trabajar depositó sobre los hombros de mi esposa la responsabilidad de mantener a la familia mientras yo me concentraba en curarme. Todos sabemos que en este país una familia de 4 personas no vive con un solo salario. Estos últimos meses pudimos sostenernos gracias al dinero que nos devolvieron de los taxes por las niñas y a los pocos ahorros acumulados en el 401k. Pero ya eso se acabó hace rato y hoy nuestra situación es crítica".

Por esta razón, el humorista y padre de dos niñas se ha decidido a crear una campaña de recaudación. Una decisión tan dura como honesta:

"Decidí crear un GoFundMe para solicitar ayuda financiera pues todavía me quedan las radiaciones y esperar por el resultado final del tratamiento".

La campaña de recaudación ha encontrado inmediata repercusión en redes sociales, donde decenas de personas han compartido el link de la campaña GoFundMe. Quienes deseen aportar cualquier cantidad, por mínima que sea, pueden hacerlo a través de este enlace.

Ariel Mancebo se ha desempeñado durante años como guionista y productor de shows de entretenimiento en la televisión de Miami, y en Cuba formó parte del Centro Promotor del Humor. En 1996, viviendo todavía en Cuba, ganó el Premio Nacional "Aquelarre" en la categoría de "Parodia" con el tema "Sanitario", una variación del famoso "Sagitario" del Alfredito Rodríguez.

Para alguien acostumbrado a hacer reír, escribir un post sobre su enfermedad era cruel y extraño: "Perdónenme este post", terminaba su escrito Ariel. "Créanme que hubiese preferido uno más alegre como los que siempre hago. Desde ya gracias a todos".