Humor: Así es un cubano pamplinoso en Estados Unidos

Onel Aparicio, que se identifica como El Pacho viral en redes sociales, ha vuelto a hacer de las suyas al compartir una parodia del challenge viral "Soy cubano", que consiste en enumerar las costumbres que identifican a las personas de la isla. Pero él ha decidido darle un toque de humor al revelar las conductas del cubano "pamplinoso", dando como resultado un desternillante vídeo que está causando furor en TikTok.

"Soy un cubano pamplinoso y por supuesto que me eché esta bestia y no me importa después cómo la voy a pagar, pero ya la tengo, y ahora que venga el dealer", comienza diciendo El Pacho viral en el vídeo, junto a un gran auto.

"Por supuesto que estaba esperando que me llegara el permiso de trabajo para trabajar, ahora tengo el permiso de trabajo pero lo que no tengo es ganas", dice en otro momento del vídeo.

"Estoy esperando a que me llegue la residencia para hacer mis maletas y pirarme con todo lo que haga, aquí yo no vine a hacer vida, mi vida está allá" o "Todos los trabajos que he perdido es porque me han dicho que tengo que entrar a las 8 de la mañana, pero a las 5 de la mañana estoy en la cola del food track", son otras dos costumbres del cubano pamplinoso según El Pacho viral.

Y para rematar este divertido vídeo, dice: "Ya me fajé con los que me ayudaron a llegar a este país y me prestaron el dinero, es que ellos no son nadie para estar reclamándome y estar diciéndome lo que tengo que hacer".

El vídeo supera los 300 mil reproducciones en la cuenta de TikTok del cubano (@elpacho_viral) y le dejaron comentarios como: "La realidad de muchos", "Te faltó soy un cubano pamplinoso y no tengo carro pero ya tengo dos cadenas en el cuello", "Ojalá pudiera mencionar a alguien", "Faltó: no sé que comeré mañana pero tengo mi cadena en el cuello", "La realidad supera a la ficción" o "Lo mejor que he visto".