El cantante mexicano Aleks Syntek responde a reguetoneros: "Los Latin Grammy premian calidad"

Publicado el Viernes, 27 Septiembre, 2019 - 15:41 (GMT-5)

Tras ser publicadas este 24 de septiembre las nominaciones a los Latin Grammy, se ha creado un gran revuelo en redes por las pocas nominaciones que tuvieron los exponentes del género urbano, que en otras ediciones han encabezado las listas con la mayoría de las candidaturas.

El primero en mostrar su descontento fue Daddy Yankee, que solamente recibió una nominación y señaló que muchos de sus colegas fueron ignorados y que no está "de acuerdo con la manera en la que trataron al género. Casi de inmediato, otros artistas como J Balvin, Karol G, Anuel AA, Nicky Jam, Tito el Bambino, Natti Natasha, Tego Calderón y Maluma, se sumaron a la protesta bajo el lema: "Sin reggaetón no hay Latin Grammy". Este último no recibió ni una sola nominación tras trabajar en "el mejor disco de su vida", 11:11.

La Academia de los Grammy Latino respondió a la molestia de los reguetoneros y aseguró que respetaba por igual todos los géneros, pero que también respetaba el proceso de selección que se hace a partir de las votaciones de sus miembros.

Otros artistas como Residente, se han burlado de la protesta de los reguetoneros e incluso los exhortó a que "protesten por algo que valga la pena", y ahora el cantante mexicano Aleks Syntek, les responde que "los Latin Grammy premian calidad".

El intérprete de Aquí estoy yo o Duele el amor, que ya se ha manifestado en contra del género en otras ocasiones, dijo la alfombra negra de los premios de la revista GQ México: "Todos sabemos que la academia siempre ha sido un voto de calidad y no de popularidad, estés de moda o no. Y hay que respetar eso, yo pienso ¿no? Y qué bueno que la academia tenga bien plantados sus criterios".

Los Grammy Latino reconocen la excelencia artística y técnica de la música grabada, mediante votaciones entre pares. Sus nominaciones no responden a la popularidad de los artistas, si mueven grandes masas, llenan estadios o tienen millones de seguidores en las redes, sino simplemente la calidad técnica de las grabaciones.

Las grabaciones que entran por primera vez son revisadas para determinar qué categoría le corresponde. Después de que las papeletas de nominación se envían por correo por los miembros de la Academia, los votos se tabulan y las cinco grabaciones en cada categoría con el mayor número de votos son los nominados. Las papeletas de votación final se envían a los votantes y los ganadores se determinan y luego se mencionan en vivo en la gala, según se explica en la información del sitio acerca del proceso de selección.

Grandes y populares artistas como Juan Gabriel, Chayanne, Alejandro Fernández o Ricardo Montaner (a quien solo le dieron un premio honorario en 2016 por su carrera) nunca recibieron un Grammy Latino. En cuanto a su par, el Grammy americano, tampoco ha sido otorgado a famosos cantantes como Katy Perry, Nicki Minaj, Jennifer Lopez, Demi Lovato, Björk o Snoop Dog.