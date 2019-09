Shakira y Jennifer Lopez actuarán en el entretiempo del Super Bowl 2020

Publicado el Jueves, 26 Septiembre, 2019 - 20:51 (GMT-5)

LOS ÁNGELES, 26 sep (Reuters) - Las superestrellas del pop Jennifer Lopez y Shakira actuarán juntas durante el entretiempo del próximo Super Bowl, en febrero en Estados Unidos, anunciaron el jueves las cantantes y la cadena Fox Sports.

"Primera vez juntas en el escenario (...) el escenario más grande del mundo. Bienvenidas @JLo y @Shakira al show #PepsiHalftime", dijo un tuit de Fox Sports.

El Super Bowl de la liga de fútbol americano de Estados Unidos (NFL), que se jugará en Miami el 2 de febrero de 2020, es el mayor evento anual de la televisión estadounidense.

El espectáculo del entretiempo generalmente tiene a algunos de los artistas más conocidos del mundo. La transmisión del año pasado atrajo a 98,2 millones de espectadores.

López, una actriz y cantante conocida por éxitos como "Love Don't Cost a Thing" y "If You had My Love", actualmente protagoniza la película "Hustlers", que está generando revuelo en Hollywood como una posible candidata al Oscar.

La colombiana Shakira, tres veces ganadora de un Grammy y una de las estrellas más importantes de la música latina, dijo que la oportunidad era "un verdadero sueño americano" y que "¡vamos a llevar el espectáculo de sus vidas!".

La banda de pop Maroon 5 tocó el año pasado durante el espectáculo de medio tiempo, en el que han participado artistas como Lady Gaga, Madonna, Prince y Beyonce.

Reporte de Lisa Richwine. Editado en español por Rodrigo Charme.