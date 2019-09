Madre cubana pide que se haga justicia por un disparo que recibió su hijo en el Servicio Militar

Publicado el Sábado, 28 Septiembre, 2019 - 13:12 (GMT-5)

El joven cubano Yuniel Borrego, quien se encuentra pasando el Servicio Militar Obligatorio en Cuba, recibió un disparo de un oficial producto de "un juego" en la unidad.

La denuncia la hizo en la red social Facebook su madre Rosaelaine Borrego, quien no vive en Cuba y está desesperada con la situación.

El suceso tuvo lugar el pasado 17 de septiembre en la unidad militar 2642 llamada El Chico.

"Mi hijo estaba jugando con otro soldado y el primer teniente Verdecia se mete en el juego y saca su pistola, le saca el peine a la pistola, no la rastrilla y al no hacer esto no se da cuenta que a la pistola le quedaba una bala adentro y le apunta en la cara a mi hijo y le dispara ocasionándole que el tiro le abriera un hueco entre nariz y labio superior", relató la madre.

La bala le tumbó dos dientes a Yuniel, un colmillo y le partió una muela, "cuya muela es la que frena la bala que mi hijo escupió porque se quedó dentro de su boca, haciéndole una quemadura en su cara producto de la pólvora", dijo Rosaelaine.

A raíz de este accidente, a Yuniel lo tuvieron que operar de urgencia en el Hospital Militar de Marianao.

"Escribo esto porque además de que estoy muy dolida y desesperada también estoy muy indignada porque yo no entiendo que después de todo este suceso que está pasando mi hijo que está siendo atendido por psiquiatría ya que se ha quedado enfermo de los nervios y muy traumatizado al punto que no puede dormir, no le quieran dar la baja del Servicio Militar porque dice el coronel Alcides que a él no le pasó nada y que no hay un motivo por el cual darle la baja", escribió la madre en la citada red social.

"Pido como madre que soy que se le haga justicia y que por favor me le den la baja del Servicio Militar ya que yo no puedo vivir con esta preocupación y este miedo de que si él vuelve a pasar por una unidad militar me le vuelva a suceder lo mismo, o algo parecido yo me encuentro muy lejos de él y lo único que puedo hacer es esto", sostuvo.