Esta es la canción que Shakira no se logra sacar de la cabeza

Publicado el Sábado, 5 Octubre, 2019 - 20:04 (GMT-5)

La cantante colombiana Shakira compartió con sus seguidores su nueva obsesión: una canción que no logra sacarse de la cabeza ni dejar de cantar. Se trata de Tutu, el nuevo éxito del puertorriqueño Pedro Capó y el colombiano Camilo Echeverry.

"No me puedo sacar esta canción de la cabeza", escribió Shaki junto a un video en el que aparece cantando el coro de la canción.

Con un filtro de lentes en forma de corazón y un sujetador de encaje rojo, Shakira enamoró a sus seguidores cantando: "Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustitutu, pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te buscu, voy y te acurrucu, no hay nadie como tú, tú".

No ad for you

Muchos seguidores de la colombiana no conocían el tema y preguntaron el nombre para buscarlo y escucharlo de inmediato porque si a su estrella favorita le gusta, a ellos también; así que ya pueden agradecer Capó y Camilo la increíble promoción.

De hecho, el joven cantante colombiano no pudo contener la emoción y comentó junto al post de Shakira: "Esto tiene que ser mentira. Estoy en shock jajaja!! Esto significa el universo entero para mí!! Algún día haremos algo juntos! Lo declaro!

Instagram / Shakira

Tutu es uno de los éxitos latinos del momento y el videoclip está cerca de superar los 150 millones de reproducciones en Youtube, así que el cantante y productor boricua Pedro Capó está repitiendo el éxito que por estas fechas tuvo el pasado año su tema Calma, junto a Farruko.