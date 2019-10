El cardenal Juan de la Caridad García envía mensaje a la Iglesia cubana

Publicado el Lunes, 7 Octubre, 2019 - 09:12 (GMT-5)

El nuevo cardenal cubano Juan de la Caridad García Rodríguez, Arzobispo de San Cristóbal de La Habana, pidió a la Iglesia cubana seguir "siendo fiel y perseverar en la fe".

"Le pido a mi Iglesia cubana, la Iglesia de Cristo en Cuba, continuar siendo fiel, continuar realizando la maravilla de la fe, la esperanza y la caridad, y perseverar en este camino que ha sido un camino largo, pero al mismo tiempo hermoso", aseguró en declaraciones recogidas por ACI Prensa.

Este sábado 5 de octubre monseñor García fue designado cardenal por parte del papa Francisco durante el Consistorio celebrado en la Basílica de San Pedro del Vaticano.

"La Iglesia que me ha bautizado, que me ha confirmado, que me ha ungido sacerdote, que me ha ungido obispo y me ha pedido ahora ser cardenal. Así que una inmensa gratitud a toda esta Iglesia, al Papa y a todos aquellos que dan un hermoso testimonio a lo largo de su vida, en tantas partes del mundo", dijo.

Al regresar a La Habana, el nuevo cardenal estará junto a los fieles cubanos en la Basílica Nuestra Señora de la Caridad, en Centro Habana, para celebrar el nombramiento.

El próximo 12 de octubre, en horas de la noche, la Catedral de La Habana será el escenario para celebrar una misa de recibimiento.

En julio de este año, Juan de la Caridad García ya había sido nombrado por el Papa Francisco miembro de la Congregación para el Clero, encargada de atender los asuntos de los sacerdotes y diáconos que no pertenecen a una orden religiosa.

Asimismo en 2016 el Santa Padre lo nombró nuevo Arzobispo de San Cristóbal de La Habana en sustitución de Jaime Lucas Ortega y Alamino que entonces ya sobrepasaba los 75 años de edad, máxima edad permitida para el cargo por el Código del Derecho Católico.