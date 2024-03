Sacerdote Alberto Reyes sobre Cuba: "Hay libertad de culto, pero no de religión"

El sacerdote cubano Alberto Reyes, uno de los mayores defensores de la libertad religiosa en Cuba, denunció los atropellos que comete el régimen castrista contra la Iglesia Católica.

En entrevista concedida a la televisora católica EWTN Español, el párroco afirmó que en la isla hay libertad de culto, pero no de religión.

Explicó que en el país existe una oficina de asuntos religiosos que monitorea la iglesia y de la cual dependen muchos permisos que necesita la organización para poder trabajar: “Nos fiscaliza, nos espía, nos controla, intenta silenciarnos porque uno de los mecanismos es por ejemplo intentar silenciar nuestras voces a través de los obispos”.

Sobre el tema de la libertad religiosa dijo que: “Hay libertad de culto, es decir, los templos están abiertos, se puede dar misa, se puede dar catequesis, se puede dar catecumenado, se puede administrar los sacramentos. Pero la libertad religiosa va mucho más allá de eso”.

En septiembre último, el párroco denunció que el gobierno cubano prohibió a la comunidad católica de Esmeralda, en Camagüey, realizar la procesión de la Virgen de la Caridad.

"Si como Iglesia no podemos decidir ni siquiera la hora de una procesión, ¿qué puede esperar este pueblo?", cuestionó el padre y acusó al gobierno de no respetar la libertad religiosa.

En la entrevista concedida al canal católico, Reyes mencionó el caso específico de Cáritas, una organización internacional de ayuda humanitaria de la Iglesia Católica, a la que el régimen castrista impide asistir al pueblo cubano más necesitado: “No puede importar contenedores de medicamentos que podría importarlos así [hace chasquido de dedos] porque hay muchísima gente dispuesta a mandar todos los medicamentos que hagan falta y a financiarlo”.

“Tenemos que mantener el teatro de que Cuba es una potencia médica, que todo el mundo tiene la salud resuelta, entonces con tal de mantener una mentira teatral, que la gente se muera. Esto es cruel”, sentenció el párroco de la diócesis de Camagüey.

En la primera parte de le entrevista concedida a la televisora católica EWTN Español, Reyes denunció algunos de los problemas de la sociedad cubana actual, entre ellos mencionó la crisis económica y la represión del régimen castrista luego de las protestas ocurridas el 11 de julio de 2021.

Durante la segunda parte del diálogo con el canal, el párroco otra vez habló sobre los hechos del 11J, consideraciones que hoy mantienen su vigencia luego de las manifestaciones que tuvieron lugar en Cuba este domingo.

“El 11 de julio fue plantarse, claro la represión fue brutal y hay mucha gente presa todavía, pero tenemos que seguirnos plantando. Esta cárcel que es Cuba, que yo digo que es una cárcel grande que si te portas mal te meten en una más chiquita, esta cárcel con barrotes de agua, ya la tenemos”, sostuvo el sacerdote. “La gente que sigue arriesgándose y muriendo en el mar y en la selva, ya lo tenemos. ¿Hasta cuándo?”.

El padre Reyes muestra especial sensibilidad hacia los problemas de las personas vulnerables y desde numerosos podios, promueve el pensamiento cívico, ético y cristiano.

Una de sus mayores contribuciones son los libros que ha publicado y también su columna digital “He estado pensando”.

“Yo creo que hay que decir la verdad, sin ofender a nadie. De hecho yo soy muy respetuoso en mis escritos, yo no me meto con nadie, yo no juzgo a nadie, pero tal como yo veo la verdad, la digo”, explicó el sacerdote.

Reyes dijo al canal católico que desea un país próspero, abierto a Dios, y sin olvidar el pasado, “porque la memoria de los pueblos suele ser corta”.

El sacerdote cubano, una de las voces más críticas del régimen castrista, convirtió su perfil en Facebook en podio de denuncia constante de los males del gobierno en la isla.

En su última publicación reflexionó “¿Qué más quieres de mí, Revolución cubana? Ahora que ya nadie cree en tus discursos, ahora que ya nadie te desea ni te ama”.

Además, acusó al gobierno de mantener al pueblo viviendo entre ruinas, suciedad y miseria, agobiado por la falta de alimentos y medicinas.