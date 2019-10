Joven trapecista cubano pasa a semifinales en "Got Talent España"

Publicado el Miércoles, 9 Octubre, 2019 - 17:56 (GMT-5)

Hermes Mora Pompa, un joven trapecista cubano de 19 años que concursa en la quinta temporada de Got Talent España, ha dejado admirado al jurado del certamen, que ha avalado su pase a semifinales.

Hermes confesó que si gana el concurso lo principal que haría sería ayudar a su familia y en particular a mamá, que es su principal inspiración, y con quien mantuvo una videollamada minutos antes de subir al escenario.

"Mi madre nunca ha tenido la oportunidad de verme trabajando, y yo nunca he tenido el honor de que ella me vea a mí, porque el día que iba a debutar con este número ella tuvo un paro cerebral y ahora no puede viajar, ni estar entre tumultos", contó el joven.

En octubre de 2018, Hermes Mora obtuvo dos premios en el primer Festival Iberoamericano de Circo (Firco), celebrado Madrid. En esa ocasión, el trapecista obtuvo el premio de "artista revelación" y el de "mejor ejecución".

El joven Hermes Mora Pompa se graduó en la Escuela Nacional de Circo en La Habana en 2017. En sus ejecuciones llama la atención su depurada técnica, como en el ejercicio Pole Fitness Aéreo.

Ya en el XVII Festival Internacional Circuba 2018, que se celebró entre el 24 y el 29 de junio este año, el Mora Pompa recibió el Premio “Carpa de Interpretación Masculina”.