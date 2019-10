La esposa del activista cubano Boris González Arenas denuncia que sigue en paradero desconocido

Publicado el Jueves, 10 Octubre, 2019 - 07:31 (GMT-5)

El activista cubano Boris González Arenas sigue en paradero desconocido, según denunció en las últimas horas su esposa Juliette Isabel Fernández Estrada.

El miércoles por la noche su compañera sentimental aseguró que el periodista le llamó desde un celular y le dijo que estaba "en un calabozo de la estación de San Miguel del Padrón".

"Casi no podía escucharlo, pero dijo que estaba en un calabozo de la estación de San Miguel del Padrón. Cuando le pregunté el motivo que declararon para la detención, se cortó la llamada", explicó en su cuenta de Facebook.

"En la estación policial de San Miguel del Padrón el oficial de guardia, que tiene hasta voz de bonachón, no deja de decirme una y otra vez que Boris González Arenas no está allí. Me cuesta trabajo creer que sean tan cínicos y desvergonzados", denunció.

Fernández Estrada añadió que antes de la conversación con el oficial le dijeron que allí no estaba el activista. "Me dijeron que no estaba, no sería raro mintieran descaradamente, porque en casi la totalidad de los casos ocultan su paradero", afirmó.

"Llamé también al celular desde donde se hizo la llamada y una mujer me respondió que no conoce a ningún Boris y que yo estaba equivocada. En el teléfono de Información de la PNR dicen que no aparece como detenido en el sistema, una frase que estoy cansada de oír durante años. Y oigan esto, dicen que si fue detenido en el Vedado tiene que estar en alguna estación de Plaza, como si Boris no hubiera pasado antes por el Vivac de Calabazar, la estación del Cotorro, la de San Miguel del Padrón, la del Cerro, etc", añadió.

"La situación coyuntural no afecta a la Seguridad del Estado, está claro: parece que ellos tienen suficiente combustible para distribuir a sus secuestrados por los confines de la ciudad", dijo.

Este jueves Juliette fue hasta la unidad policial de Zapata y C, donde le dieron una nueva información. "Me dijeron que por allí no pasó, pero aparece como que fue identificado en San Miguel del Padrón ayer 9 de octubre por actividad contrarrevolucionaria", afirmó.

Boris González Arenas fue arrestado al mediodía de este miércoles por dos agentes vestidos de civil que lo esperaban en las inmediaciones de su domicilio, en el Vedado. Fue interceptado cuando regresaba de la calle, momento en que lo subieron a un auto patrulla.

La reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, también fue detenida este miércoles justo en el momento en que transmitía en vivo desde la Villa Panamericana sobre la detención del propio Arenas. Fue abordada por dos policías y montada en una patrulla, luego de que la mandaran a apagar el teléfono en reiteradas ocasiones.