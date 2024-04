Congreso de EE.UU. aprueba Ley para facilitar libre acceso a Internet en Cuba

El Congreso de Estados Unidos aprobó una Ley para facilitar el libre acceso a Internet en Cuba, una medida propuesta por varios congresistas cubanoamericanos que se vio recogida como parte de la Ley de Asignaciones Estatales, de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados para el Año Fiscal 2024.

Al anunciar la importante decisión adoptada por los legisladores estadounidenses, el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart destacó el esfuerzo de los republicanos Carlos Giménez y María Elvira Salazar para sacar adelante una propuesta que la sociedad civil cubana viene reclamando para visibilizar la represión del régimen y las violaciones de los Derechos Humanos en Cuba.

La vía para implementar esta decisión será a través del Fondo de Tecnología Abierta, según explicó Díaz-Balart. Dichos fondos estarán disponibles para subvenciones destinadas a métodos innovadores para llegar a audiencias dentro de Cuba. Después de 45 días después de la fecha de promulgación de la Ley, el directivo de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM) deberá consultar con el Comités de Asignaciones sobre dichas subvenciones.

"La congresista Salazar ha tratando de obtener que los Estados Unidos ayuden a que el pueblo cubano tenga acceso al interés. [Pero fue] Carlos Giménez la persona que encontró dónde, cómo, utilizando el presupuesto. Por lo tanto pusimos 43.5 millones de dólares para el programa de fondos de tecnología abierta, cuyo propósito es romper el bloqueo de Internet a través del mundo. Y que estemos muy claros, que las excusas del presidente Biden de que no saben cómo hacerlo y deque no hay dinero, ya no existen", dijo Díaz-Balart este miércoles.

A finales de marzo, el Congreso aprobó un proyecto de ley en apoyo a la democracia en Cuba que recogía estas propuestas y medidas bajo el título de Ley de Asignaciones Adicionales Consolidadas 2024, escrita por Díaz-Balart.

El texto proponía la asignación de 25 millones de dólares para financiar la promoción de la democracia en Cuba, lo que representa un incremento del 25% con respecto a años anteriores. Además, incluía la propuesta de destinar otros 25 millones de dólares para la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, que engloba a Radio y TV Martí.

Con la aprobación este miércoles por parte del Senado de Estados Unidos del paquete de financiación final para el año fiscal 2024 (con una abrumadora votación de 74 a 24), se abren las puertas para financiar las políticas de promoción de la democracia en Cuba contempladas en la propuesta de Díaz-Balart.

La Ley de Asignaciones Estatales, de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados (SFOPS) para el año fiscal 2024 proporciona 58,346 millones de dólares en financiamiento total para el Departamento de Estado, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y otros programas relacionados esenciales.

El proyecto de ley incluye $11.8 mil millones para que el Departamento de Estado y USAID lleven a cabo su misión vital en todo el mundo y continúen invirtiendo en la modernización de su fuerza laboral en el campo de la diplomacia y el desarrollo.

Además, en el marco de la promoción de los derechos humanos y la gobernanza democrática, el proyecto de ley continúa con docenas de disposiciones que abordan la fragilidad global y reflejan los valores al fortalecer la buena gobernanza y proteger los derechos humanos, incluida la financiación para la Corte Penal Internacional mientras presenta cargos contra altos funcionarios rusos, incluido el presidente Vladimir Putin, por cometer crímenes de guerra en Ucrania.

En marzo de 2022, Salazar pidió al multimillonario Elon Musk que instalara su tecnología de Internet satelital para Cuba como lo hizo en Ucrania tras la invasión de Rusia.

“Le agradezco al señor Musk (su apoyo tecnológico a Ucrania) y me encantaría que hiciera lo mismo por Cuba", dijo Salazar a Fox News Digital. Además, la congresista señaló que le gustaría conversar con el empresario sobre su tecnología y las posibilidades de uso en Cuba.

"El pueblo cubano necesita internet inmediato y sin censura para conectarse con otros cubanos y el mundo. Debemos ayudarlos a exponer la brutalidad del régimen comunista y poner fin al comunismo en Cuba de una vez por todas", escribió Salazar en su cuenta de Instagram en agosto de 2021, a pocos días de las históricas protestas del 11J en Cuba.

Por las mismas fechas, en una conferencia de prensa ofrecida por el presidente Joe Biden junto a la canciller alemana Angela Merkel se abordó el tema de la crisis cubana y las acciones que pudieran emprenderse desde el exterior para paliarla, así como la habilitación temporal de un servicio de internet gratuito tras los sistemáticos bloqueos del acceso a la red que el régimen generó para acallar el impacto de las protestas.

Ante la pregunta de un periodista sobre la posición de Estados Unidos frente a la situación de Cuba, Biden mencionó tres asuntos medulares de la agenda: las remesas, la vacunación contra el Covid-19 y la posibilidad de ayudar al pueblo cubano en medio de la intensa represión policial que sufría.

"Estamos considerando opciones tecnológicas para llevar internet a todos los cubanos", aseguró Biden. Además, el mandatario indicó que existen "muchas acciones que actualmente consideran con respecto a Cuba, pero se necesitarían garantías para no beneficiar al gobierno".

En fechas recientes, tras las protestas del 17 y 18 de marzo que estallaron en varias localidades de Cuba, la activista Rosa María Payá pidió a la comunidad internacional “a ponerse de parte del pueblo cubano” y propuso también que se permitiera el internet satelital para los cubanos.

"Tenemos confirmado que el régimen ha desactivado el acceso al internet en Santa Clara y en Santiago de Cuba. Hago un llamado a la Administración del Presidente Biden para que hagan lo correcto y proporcione a la isla de Cuba internet satelital para detener la represión del régimen. En el 2024, ya existe la tecnología para poder proveer internet a la isla efectivamente.", dijo tras el 17M el congresista Giménez.