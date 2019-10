Juez declara ilegales las multas a quienes renten en Airbnb en Miami Beach

Publicado el Sábado, 12 Octubre, 2019 - 04:14 (GMT-5)

Un juez del condado de Miami-Dade determinó que las multas que se imponen a los propietarios de viviendas que alquilar sus casas en Airbnb estuvieron mal aplicadas y deben ser invalidadas.

El magistrado Michael Hanzman dispuso que las cuantías de esas sanciones, que podrían llegar hasta los 100.000 dólares para los reincidentes, entran en “conflicto extremo” con las leyes del estado de Florida, que imponen un tope de entre 1.000 a 5.000 dólares a las multas por ese tipo de infracciones.

La decisión no fue acatada con agrado por Dan Gelbert, alcalde de Miami Beach, ciudad que no permite a los dueños de viviendas rentar su propiedad a través de Airbnb si el inmueble está situado en un área no autorizada.

El funcionario justificó las sanciones alegando que las tarifas de los alquileres en la zona de playa son “astronómicas”, y que las multas que se imponían antes solo representan una pequeña parte de esos valores.

“Hemos apelado la decisión del juez. Y durante este proceso vamos a seguir aplicando la ley y las correspondientes multas, porque terminaremos definitivamente con Airbnb en Miami Beach”, dijo a la cadena Telemundo 51.

“Existía una necesidad de imponer multas más substanciales, pues la ciudad tiene que cumplir con su obligación de mantener la estética, el carácter y la tranquilidad de nuestros vecindarios residenciales”, agregó.

Hasta mediados de 2018 los condados de Miami-Dade y Broward, en el sur de Florida, habían recibido ingresos fiscales por 8,4 y 3,7 millones de dólares, respectivamente, derivados de los acuerdos alcanzados con Airbnb, que entraron en vigor el 1 de mayo de 2017.

Según un comunicado de la entidad, 40 de los 63 condados del Estado del Sol, donde se encuentran varios de los principales destinos turísticos del país, tienen acuerdos para que Airbnb se encargue de recaudar el impuesto por los alojamientos alquilados mediante su plataforma.