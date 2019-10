Crítico cubano Guille Vilar asegura que nunca fue perseguido por escuchar a Los Beatles en los años 60

Publicado el Domingo, 13 Octubre, 2019 - 15:25 (GMT-5)

El crítico musical cubano Guille Vilar negó en un artículo que escribió para la revista cultural oficialista La Jiribilla, que hubiera sido perseguido en los años 60 por escuchar la música de Los Beatles o canciones de rock de aquellos tiempos que se transmitían por emisoras estadounidenses.

"No quisiera extenderme demasiado sobre mis experiencias en los años 60 con la música de Los Beatles. Quizás baste decir que yo era de esos jóvenes que montaba en la guagua con un 'discreto' radio portátil Zenith con la emisora miamense WQAM sintonizada y nunca nadie me llamó la atención por escuchar esa música", escribió.

Asimismo, afirmó que "compartía con decenas de jóvenes los éxitos del rock de aquellos tiempos, que eran radiados por la WQAM" en el puente del Cubanaleco y que nunca se sintió "vigilado" por hacerlo.

A pesar de que dedica una línea del artículo a señalar que puede haber personas que tuvieron "otras experiencias personales que quizás no fueron agradables", él asegura que incluso en algunas tiendas de discos de La Habana pidió que pusieran en el audio local el tema Help, que en aquel momento era número uno en las listas de éxitos, y "no llegó ninguna perseguidora para detenernos por el atrevimiento de poner una música prohibida en un lugar público".

Para Vilar, la nula difusión del rock anglosajón durante aquellos años, se debe a un "lógico" y "un fuerte sentimiento antiyanqui" entre el personal de los medios, porque "hacía muy poco tiempo de la invasión mercenaria a Playa Girón, al igual que de la Crisis de Octubre y de la lucha contra bandidos en el Escambray".

No obstante, asegura que muchas canciones sí se radiaron y que él recuerda haber escuchado en emisoras cubanas en aquellos tiempos temas de Los Beatles, The Grass Roots o The Turtles, y que esa es "una valoración lo más ajustada posible a la verdad histórica" y que no debemos permitir "el rumor que llega a convertirse en leyenda".

Sin embargo, el tema de la conocida censura que se vivió en aquellos tiempos no solo con el rock sino con todo lo anglosajón, va mucho más allá de pasar o no las canciones en la radio. Va de ser acusado de "diversionismo ideológico", lo que a muchos les trajo consecuencias en el trabajo o la escuela.

Incluso estas "desviaciones" ideológicas llevaron a muchos a los campos de trabajo de las Unidades Militares de Apoyo a la Producción (UMAP), a las cuales también iban a parar intelectuales, homosexuales y religiosos.