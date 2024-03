La Diosa: "Mis peores años los viví en Cuba"

Ni echa de menos nada de Cuba ni volvería a vivir ahí, asegura clara y directamente La Diosa cuando le preguntan por su nueva vida en Miami y si tiene añoranza por la isla.

En un fragmento compartido en redes de su conversación para Esta Noche con Tenay Show, la intérprete cubana radicada desde hace poco más de un año en la Ciudad del Sol se refirió a su etapa en Cuba como la peor que ha vivido en su vida.

En la entrevista, que verá la luz íntegramente este viernes, la artista confesó que Miami ha sido para ella la salvación de su vida, al igual que para sus hijos y su esposo.

Luego de reconocer que en la isla su situación económica no era precaria, pues no es mujer que se siente a esperar a que la vida le traiga los frutos, se refirió a cómo allí no la dejaban hacer una de las cosas que más disfruta.

"Yo tenía una vida cerrada en mi carrera en Cuba. A mí me censuraron por mucho tiempo y no me permitían cantar que es una de las cosas que más amo, entonces llegar aquí a Miami y poder hacer lo que me gusta... ", añadió antes de responder la pregunta de si extraña algo en Cuba.

Pese a que respeta lo que cada quien siente, en su caso ni echa de menos ni volvería a la isla, donde vivió lo que describe como "los peores años en su vida".

En la entrevista también se refiere a su caso como víctima de maltratos y da consejos a otras mujeres que, al igual que ella, han sido violentadas.

No es la primera vez, sin embargo, que La Diosa agradece y celebra su nueva vida en Estados Unidos y refiere todo lo que padeció en su tierra natal.

En marzo del año pasado, casi recién llegada, dijo en respuesta a las criticas por no llevar la bandera cubana al Clásico de béisbol: "USA me devolvió la sonrisa y Cuba quienes la gobiernan solo me hicieron llorar por esto levanto esta bandera con orgullo esta es mi historia. Y cada cubano tiene su historia que defender”.

Más tarde, en junio, aseguró que no le interesaba volver a la isla. "Sufrí mucho en ese país", declaró en entrevista al youtuber Adrián Fernández.