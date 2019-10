Familia de José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, denuncia que Cuba no justifica su detención

Publicado el Domingo, 13 Octubre, 2019 - 08:36 (GMT-5)

La esposa del coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, denunció este viernes que este activista político lleva más de 13 días sin recibir medicamentos y todavía no hay documentos legales que justifiquen su detención.

"Lleva más de trece días sin sus medicamentos, sin atención médica, sin atención estomatológica porque de la última detención, cuando la Marcha de los Girasoles, le dieron tremenda golpiza a la hora de la liberación y le tumbaron un empaste", contó Nelva Ismarays Ortega Tamayo en un video publicado en Facebook., visible solo para los amigos del hijo de Ferrer.

"Nos encontramos afuera la prisión Aguadores, fuimos a la visita que estaba reglamentada en instrucción penal y nos dijeron que se encontraba aquí. Llevamos aquí un intervalo de más de dos horas y nos dicen que no podemos verle", expresó.

"Hasta el momento no hay documento legal que avale el por qué la detención de mi esposo ni la de los otros tres activistas: Fernando González Baillán, Roylan Zárraga Ferrer y José Pupo Chaveco", especificó esta cubana, quien se encontraba con sus hijos.

"En cualquier momento nos pueden quitar el teléfono porque tenemos muchos militares de la policía de la policía política rodeándonos", aseguró mientras se veía a una uniformada acercarse a ella y su familia.

"En estos momentos no se encuentra con medicamentos", reiteró cuando la oficial les dice "se paran para allá, se paran para allá, no sé. Pero, para acá mira están firmando estoy ahí".

La familia de Ferrer aclara que les intentan quitar el teléfono, pero la oficial dice "a mí no me interesa", mientras extiende la mano para coger el celular.

"En estos momentos no sabemos de la vida de mi esposo, ni de ellos –apunta en referencia en los otros detenidos-, no tenemos fe de vida (...) No sabemos de sus medicamentos porque hace siete días que le vimos y hasta el momento no se le habían entregado sus medicamentos. Estaba muy desmejorado por las malas condiciones, infrahumanas que habían allí", agregó

La policía les dije que el jefe de la unidad no permitía la visita hasta el 15 de octubre.

En otra ocasión también en redes sociales denunció la presencia de agentes del Gobierno de Cuba en el techo de su casa.

Prisión provisional para Ferrer, sin documentos

Según informaciones de UNPACU, "la dictadura Castro-Canel dicta prisión preventiva para José Daniel Ferrer García y los activistas detenidos. Exigimos la libertad inmediata de todos", tuiteó el activista y exprisionero político José Batista Falcón.

La activista Katerine Mojena agregó que la Fiscalía no emitió documento oficial y que en Instrucción Penal se apunta que "no lo pueden ver porque fue trasladado para prisión Aguadores (...), donde no dejaron a su familia verlo.

Amnistía Internacional exigió la liberación de Ferrer y funcionarios de Estados Unidos cuestionaron el proceder del Gobierno de Cuba con este activista.