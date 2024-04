Esposa de opositor cubano José Daniel Ferrer logra verlo tras plantarse frente a la prisión

Tras varios meses sin poder ver al líder opositor cubano José Daniel Ferrer, su esposa, Nelva Ismaray Ortega, tuvo acceso a una visita de apenas dos minutos en la cárcel de máxima seguridad de Mar Verde, en Santiago de Cuba, donde se encuentra el prisionero desde el 11 de julio de 2021.

En declaraciones a la revista independiente El Estornudo la mujer afirmó que debió plantarse ante las autoridades penitenciarias para exigir su derecho a ver al preso político.

"Me permitieron ver a mi esposo por dos miserables minutos" el pasado 1 de abril, subrayó.

Explicó que se plantó desde la siete de la mañana del lunes frente a la prisión, hasta que tres horas después logró ser atendida por el primer teniente Iranis Pozo, segundo jefe de Orden Interior de Mar Verde.

Fue conducida hacia una oficina donde en otras ocasiones ha podido ver a Ferrer, y tras recibir varias negativas por parte del citado oficial de la prisión, ella le dijo que se mantendría ahí hasta que le permitieran ver a Ferrer.

"Cerca de las 11:15 a.m., cuando le dejé claro de que me iba para el salón de espera, que allí ya no estaba haciendo nada, (…), me dijeron que volviera hacia la oficina, y allí el mismo oficial me dio la noticia de que se había determinado, luego de colegiarlo con la Seguridad del Estado y la Jefatura, de que me darían dos minutos", detalló.

El encuentro fue en "el mismo pasillo del calabozo, donde me han dejado en otras ocasiones".

"Se ha recuperado. Me refirió que en el momento que mi hijastra Fátima Victoria pudo verle, el pasado 18 de marzo, estaba muy débil tras cinco días en huelga de hambre exigiendo asistencia médica para el también preso político, Fernando González Vaillant. En aquel momento llevaba unas 24 horas de haber comenzado a ingerir alimentos, pero estaba muy débil", agregó Ortega.

El líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) fue detenido el 11 de julio de 2021 por intentar sumarse a las protestas populares de ese día.

Cumple una sanción de cuatro años de cárcel impuesta en febrero de 2020 de cuatro años de privación de libertad por el supuesto delito de "lesiones y privación de libertad" en contra de un tercero, y que había sido conmutada por una sanción de cuatro años y medio de detención domiciliaria.

La esposa del preso político subrayó en sus declaraciones que en prisión le mantiene las mismas "condiciones inhumanas, crueles y degradantes" y que José Daniel Ferrer agradece a "todo el que está pendiente de su estado de salud".

El 18 de marzo de 2024, Fátima Victoria Ferrer, hija del preso político, también pudo verlo en prisión, tras plantarse en la entrada de Mar Verde para tener fe de vida de su padre, luego de que circularan fuertes rumores de la posible muerte del líder de UNPACU, quien es también uno de los 75 opositores encarcelados durante la llamada Primavera Negra de 2003.

El pasado 4 de diciembre el régimen permitió que Ortega lo visitara durante un minuto en la cárcel, luego de haberle negado una visita planificada el 16 de noviembre.