Carlos Acosta envía sus condolencias ante la muerte de Alicia Alonso

Publicado el Jueves, 17 Octubre, 2019 - 17:19 (GMT-5)

El prestigioso bailarín cubano Carlos Acostó se expresó sobre la muerte de Alicia Alonso hoy en La Habana a sus 98 años.

"He recibido con dolor la noticia de la muerte de nuestra Primera Bailarina, Alicia Alonso. En estos momentos no puedo dejar de pensar en todo lo que le debemos, en el extraordinario legado que Alicia nos ha dejado", dijo Acosta en un mensaje publicado en la red social Facebook.

"Siendo hija de una pequeña isla del Caribe, Alonso se impuso a todas las barreras que decían que el ballet era un arte de países desarrollados, que el físico y el temperamento latino no se ajustaban a los requisitos de la danza clásica. Todos estos prejuicios fueron demolidos cuando Alicia Alonso entró en la escena. Impuso su nombre latino, su físico, su personalidad", añadió.

Según el bailarín cubano, "su lucha por ser reconocida abrió las puertas del ballet clásico para todos los jóvenes de nuestro continente que soñaban con bailar y puso el nombre de Cuba en las carteleras de los grandes escenarios internacionales".

En el mensaje, Acosta relató que tuvo la dicha de bailar con Alicia Alonso en una ocasión.

"En otro momento tuve el privilegio de que me tomara ensayos de El espectro de la rosa, de Michel Fokine. Fue una experiencia inolvidable porque, entre las correcciones, Alicia nos contaba anécdotas sobre el coreógrafo. Ese día quedé deslumbrado por sus conocimientos y su memoria, por el recuerdo de esas historias lejanas que al contarlas ella se hacían tan cercanas", dijo.

Finalmente, en medio de la tristeza por la noticia de la muerte de esta grande del ballet cubano y universal, agregó:

"Hoy me sumo al dolor por la muerte de Alicia Alonso, por todo lo que creó, por todo lo que nos dio, por ser el cimiento principal de una escuela de ballet que tanta gloria le ha dado a nuestro país, por haber sido raíz de nuestro movimiento danzario. Junto a los artistas de Cuba, seguiré trabajando para que nuestro país siga creciendo. Creo que esa es la mejor manera de honrar su nombre".

Otros se han pronunciado ante el suceso, como el gobernante Miguel Díaz-Canel: "Alicia Alonso se ha ido y nos deja un enorme vacío, pero también un insuperable legado. Ella situó a Cuba en el altar de lo mejor de la danza mundial. Gracias Alicia por tu obra inmortal", escribió en la red social Twitter.

Asimismo, el dúo Buena Fe también envió unas palabras de condolencia: "Alicia Alonso ha muerto. Hoy termina la vida física de una mujer extraordinaria y comienza una leyenda que acompañará la vida humana. Cuba está de luto ¡Qué gran privilegio de coincidir con ella en esta época, y en esta Isla!"

El ex presidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís también lamentó la muerte de Alonso: "Me acabo de enterar del lamentable fallecimiento de la maestra Alonso, gloria de Cuba e inspiración del mundo entero. Su partida me llena de tristeza y me hace recordar, con especial afecto y reconocimiento, la visita con que la Maestra honrara a Costa Rica hace pocos años", dijo Solís en una carta enviada a la embajada de Cuba.

Alicia Alonso falleció a las 11 a.m. de este jueves, luego de haber ingresado de urgencia al Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ), en el municipio Playa, por una destabilización de la tensión arterial.