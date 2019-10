Confirman que Ana de Armas no interpretará a Catwoman en el nuevo filme de Batman

Publicado el Jueves, 17 Octubre, 2019 - 21:25 (GMT-5)

Después de algunas semanas espera, finalmente no será la cubana Ana de Armas quien interpretará a la famosa Catwoman en la nueva entrega de Batman, protagonizada por Robert Pattinson.

Según informó The Guardian, la elegida fue Zoë Kravitz, conocida por su participación en la popular serie de HBO Big Little Liars junto a Nicole Kidman, Reese Witherspoon y Meryl Streep, e hija de Lisa Bonet y Lenny Kravitz.

Según informa The Guardian, el proceso de selección de la nueva Gatúbela fue riguroso y la competencia estuvo reñida entre Ana de Armas, Ella Balinska y Eiza González.

El rodaje de la cinta comenzará a finales de año o a principios de 2020, y se estrenará en el verano de 2021. Según dijo su director Matt Reeves (Dawn of the Planet of the Apes), la nueva película sobre el conocido súperhéroe será "emocionante pero también emotiva" y explorará nuevas facetas de la historia original.

"Es más Batman en su modo de detective de lo que hemos visto en las películas. Los cómics tienen una historia de eso. Se supone que es el mejor detective del mundo, y eso no necesariamente ha sido parte de lo que han sido las películas".

El filme se ha anunciado luego del éxito que ha tenido el de su archienemigo Joker, que se estrenó el 4 de octubre y ha establecido récord de venta en taquilla. Esta película también mostr´una mirada totalmente diferente a la acostumbrada en las anteriores.

A pesar de que Ana de Armas no consiguió el papel de la alter ego de Selina Kyle, la cubana ha tenido un año extremadamente exitoso. Además de ser la nueva chica Bond y participar en las cinta Knives Out, Wasp Network y Deep Water, interpreta a la famosa Marilyn Monroe en la película biográfica Blonde.