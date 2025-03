Lis Cuesta niega ser la primera dama en Cuba: “Pero no me escondo”

La esposa del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, Lis Cuesta Peraza, ha tocado el tema de la Primera Dama en Cuba, un cargo protocolario que, aunque insiste en rechazarlo, no deja de representar en múltiples viajes oficiales al extranjero y eventos de Estado a los que asiste su esposo, lo que ha generado críticas sobre su papel no reconocido pero evidente dentro del gobierno cubano.

En una reciente entrevista concedida al canal Alma Plus TV, de la Universidad de La Habana, Cuesta profundizó en su rol junto a Díaz-Canel y defendió su participación en la esfera pública.

“Nosotros no tenemos Primera Dama, es una estructura no solamente burguesa, fíjate, es una estructura patriarcal y yo soy muy feminista y por lo tanto estoy contra eso completamente, pero hemos entendido como pareja que yo tampoco tengo que estar detrás de la puerta, son otros tiempos”, afirmó Cuesta, que es presentada como directora de eventos del Ministerio de Cultura de la Isla.

Desde la llegada de Díaz-Canel a la presidencia en 2018, Cuesta ha mantenido un perfil público activo, participando en actos protocolares y promoviendo eventos culturales en la isla. En sus declaraciones, enfatizó las dificultades que ha enfrentado al acompañar al mandatario cubano, describiendo su labor como “una de las cosas más difíciles” de su vida.

“Creo que mi rol como profesora, como trabajadora de la cultura, como investigadora del ICCP (Instituto Central de Ciencias Pedagógicas), en el mundo académico, lo he podido desempeñar y me ha tocado acompañarlo a él en otras funciones y en otras tareas que han sido igualmente difíciles, pero de ellas también me siento orgullosa. He aprendido, no ha sido fácil pero he aprendido, y lo he hecho codo a codo con mi compañero y mirando con absoluto respeto este pueblo”, sentenció Cuesta.

Argumentó que su esposo no ha pretendido que ella se oculte y que, por el contrario, ha contado con su respaldo en las diversas funciones que desempeña. También aseguró que ha recibido el apoyo de figuras como Dalia Soto del Valle, viuda del dictador Fidel Castro, de Asela de los Santos, viuda de José Ramón Fernández y fallecida en enero de 2020, además de la hija del militar retirado Raúl Castro y de Vilma Espín, Mariela Castro Espín, quienes la han ayudado a sobrellevar su papel.

Sobre su esposo, Cuesta señaló vivir orgullosa de su trabajo. “Creo que Díaz-Canel, como gobernante, ama profundamente al pueblo cubano. Viene de una cuna humilde, es hijo de una maestra de una escuela rural y de un obrero químico en una fábrica. Su respeto a la historia de Cuba, su respeto a nuestra generación histórica, a nuestras luchas y a nuestras batallas… le ha permitido mirar al pueblo de Cuba con respeto, con un respeto infinito, pero sobre todo con orgullo. Está siempre muy orgulloso de todas las batallas que el pueblo de Cuba va ganando y yo vivo orgullosa de él”.

Las declaraciones de Cuesta, que se perciben como un intento de victimización hacia su figura en la política cubana, surgen en un contexto de creciente descontento social y crisis económica en el país, donde la figura de Díaz-Canel ha sido duramente criticada por su gestión.

La activa presencia en redes sociales y su participación en eventos oficiales han sido objeto de escrutinio público, como ocurrió en el año 2022, cuando Cuesta generó controversia al referirse a su esposo como "el dictador de mi corazón" en una publicación en Twitter, lo que desató una ola de memes y comentarios críticos por el uso del término "dictador" en un contexto afectivo.

Ese mismo año, durante una crisis energética que provocó apagones en toda la isla, Cuesta expresó en Twitter que tenía "el corazón en modo estropajo", lo que fue percibido por muchos como una falta de empatía hacia la difícil situación que atravesaba la población cubana.

Por otro lado, su hijo, Manuel Anido Cuesta, fruto de una relación anterior, ha estado en el centro de la atención mediática recientemente.

Graduado en Derecho, Anido Cuesta ha acompañado a su padrastro, el gobernante Díaz-Canel, en varias giras internacionales, lo que ha suscitado críticas por posibles casos de nepotismo y acceso a privilegios dentro del círculo de poder en Cuba.

La relación sentimental de Anido Cuesta con la actriz cubano-española Ana de Armas, revelada en noviembre de 2024, también ha generado controversia.

La pareja fue vista en Madrid, lo que desató críticas hacia la actriz por vincularse con alguien cercano al régimen cubano en medio de la crisis económica y las denuncias de violaciones a los derechos humanos en la isla.

Estas situaciones han contribuido a la percepción de que, aunque Lis Cuesta no ostenta oficialmente el título de primera dama, su influencia y la de su familia en la esfera pública cubana son significativas, generando debates sobre la transparencia en el gobierno de la Isla.