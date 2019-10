Cubanoamericana Bella Thorne gana premio por su primera película para adultos

Publicado el Viernes, 18 Octubre, 2019 - 19:32 (GMT-5)

La joven actriz cubanoamericana Anabella "Bella" Thorne, ganó su primer premio con el cortometraje Her & Him (Ella y él), con la que se estrenó como directora y debutó en la industria del cine para adultos.

El filme fue producido por Pornhub, la plataforma de pornografía más grande del mundo, que celebró su segunda edición de premios ahora en octubre, y que le otorgó a Bella el galardón de Visionaria.

La exestrella Disney y conocida por series como Shake It Up y My Own Worst Enemy, aseguró al recibir el premio que está trabajando con la plataforma para mejorar la seguridad en la industria.

Ante la emoción por recibir el Pornhub Visionary Award, la joven artista expresó: "Romper el tabú de lo que se clasifica como bello siempre ha sido una visión mía y me da mucha alegría ver que esto es reconocido por lo que realmente es... Un bello arte visionario".

"Si te sientes incómodo con el porno, está bien. Pero, no hagas que otras personas se sientan incómodas por su gusto por el porno. Al final del día, es sexo. Todos lo queremos, todos lo necesitamos y todos lo deseamos", dijo.

La película es "una representación modernista y sexualmente explícita de Romeo y Julieta, de dos amantes trágicos que tienen un deseo sexual desenfrenado el uno por el otro", dijo el vicepresidente de Pornhub, Corey Price, en un comunicado difundido por medios estadounidenses.