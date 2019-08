La cubanoamericana Bella Thorne debuta en la industria de cine para adultos

Publicado el Sábado, 17 Agosto, 2019 - 13:15 (GMT-5)

La joven actriz cubanoamericana Anabella "Bella" Thorne, exestrella Disney y conocida por series como Shake It Up y My Own Worst Enemy, debutará en la industria de la pornografía en asociación con Pornhub, la plataforma de pornografía más grande del mundo, que celebrará su segunda edición de premios en octubre.

Bella, que lleva tiempo alejándose de su etiqueta de chica Disney tanto en su imagen como con sus trabajos, ha dado su salto más radical con una película del también llamado 'cine para adultos', aunque en esta ocasión se mantendrá del otro lado de la cámara.

La joven de 21 años debutará como directora en la polémica industria con el filme Her & Him (Ella y él), que formará parte del la serie Directores visionarios, que impulsa Pornhub y que presenta "películas de debut de directores invitados inesperados para diversificar la producción porno y ayudar a crear contenido más variado con múltiples tipos de espectadores en mente".

La película es "una representación modernista y sexualmente explícita de Romeo y Julieta, de dos amantes trágicos que tienen un deseo sexual desenfrenado el uno por el otro", dijo el vicepresidente de Pornhub, Corey Price, en un comunicado difundido por medios estadounidenses.

"La creatividad y la imaginación de Bella se personifican en el transcurso de la película, mientras lleva a los espectadores a un viaje de pasión y deseo", aseguró.

"Tengo mucha suerte de que Pornhub quisiera venir y producir esto conmigo porque le estaba dando muchas vueltas desde hace mucho tiempo y las cosas eran muy diferentes. La gente está un poco asustada de hacer una película como esta cuando se trata de dominación y sumisión entre un hombre y una mujer y cómo esta relación puede volverse bastante amarga", dijo Thorne, que define a la película como "hermosa y etérea".

La cinta se estrenará el 11 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Oldenburg en Alemania, y está protagonizada por los actores de entretenimiento para adultos Abella Danger y Small Hands.

Bella Thorne ha protagonizado varios escándalos al denunciar que había sufrido abusos psicológicos y sexuales desde que era una niña, y ha estado envuelta en controversias por su forma de actuar con los fans y por declararse públicamente pansexual, es decir, que no tiene preferencia por ningún género o sexo en particular.

