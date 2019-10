Condenan por abuso sexual a grupo de hombres, entre ellos cubanos, que violaron a una menor en España

Publicado el Jueves, 31 Octubre, 2019 - 13:51 (GMT-4)

La Audiencia de Barcelona condenó este jueves por abuso sexual y no por agresión sexual a cinco de los siete implicados en una violación en grupo a una menor de 14 años en 2016, conocida como "la Manada de Manresa".

La polémica condena no reconoce la violación porque la menor estaba inconsciente durante la violación grupal que estremeció a España porque los implicados, entre ellos tres cubanos, tres españoles y un argentino, se rotaban 15 minutos con la víctima.

Aunque los medios españoles no especifican la nacionalidad de los cinco que fueron condenados, la sentencia recoge que Bryan Andrés y Maikel Pascual cumplirán 12 años, mientras que Daniel David Rodríguez, Yordanis de Jesús Campo y Walter Diego Claudio, serán 10 años. Los otros dos quedaron absueltos, apunta el diario El País.

"Ha quedado acreditado que la víctima, mientras que se producían los hechos, y desde el momento antes hasta horas después de lo sucedido, se encontraba en estado de inconsciencia, sin saber qué hacía y qué no hacía, y, consecuentemente, sin poder determinarse y aceptar u oponerse a las relaciones sexuales que con ella mantuvieron la mayor parte de los procesados, los cuales pudieron realizar los actos sexuales sin utilizar ningún tipo de violencia o intimidación (...)", apunta la sentencia citada por ese medio.

Pese a que la menor había contado que incluso se pasaban una pistola durante la violación grupal ocurrida durante una fiesta de Halloween el 29 de octubre de 2016 en Manresa, en la provincia de Barcelona, el Tribunal no elevó la condena a agresión sexual como pedía la Fiscalía.

Los cinco condenados "no podrán acercarse ni comunicarse con la víctima durante 20 años y deberán indemnizarla con 12.000 euros", agrega el medio eldiario.es.

Indignación por la condena

En redes sociales, esta nueva resolución judicial no fue bien acogida y recibió críticas por la desprotección de las mujeres.

En abril de 2018 la sentencia por otra violación grupal conocida como "La manada", durante los San Fermines de 2016, provocó la indignación de cientos de personas que salieron a las calles a pedir un cambio.

En junio de 2019 el Tribunal Supremo de España cambió el delito de abuso sexual por el de violación múltiple por lo que la condena se elevó a 15 años.

"Nos estáis dejando pocas opciones, y las que nos quedan no os van a gustar. Cuando las mujeres estallemos, no digáis que no os avisamos", tuiteó la usuaria Zurine3.

Por su parte, la periodista Ana Tudela escribió "Si estás drogada y te roban, es robo. Si estás drogada y te matan, asesinato. Si estás drogada y te violan, es una oportunidad más del Estado de derecho de avergonzarnos manteniendo que, como no podías decir nada, no dijiste que no".

"¡Estoy harta de tanta calma! No es abuso, es violación", señaló Isa Mastro, directora de la Agencia Comunicación y Género.

En Facebook la página feminista Towanda Rebels escribió "¿sabes qué, compañera? Que saldremos a las calles de nuevo a reclamar que no fue un abuso, que fueron cinco violaciones".

Y relató los hechos: "Tienes catorce años y estás en un botellón. Te emborrachas ( o te emborrachan...) , te drogas ( o te drogan...) y, cuando estás inconsciente, seis hombres te llevan a una caseta y te violan por turnos: “Tienes 15 minutos, después me toca a mi”. Uno de ellos no te viola, pero se masturba viendo cómo los demás lo hacen (...) los jueces estiman que se trata de un abuso sexual continuado, no de CINCO VIOLACIONES en las que cada uno es culpable no solo de la que ejerce sino de las que es cómplice necesario".

Un colectivo feminista convocó a una manifestación contra esta condena en la Plaza Sant Domènec de Manresa.