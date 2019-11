Los deseos de Arturo Sandoval en su 70 cumpleaños: "La paz en el mundo y libertad para Cuba"

Publicado el Miércoles, 6 Noviembre, 2019 - 12:16 (GMT-4)

El insignie trompetista cubano Arturo Sandoval, quien hoy cumple 70 años, pidió como deseo en este día "la paz en el mundo y la libertad para Cuba".

"Muchas gracias por sus mensajes de cumpleaños, mis deseos son la paz en el mundo y la libertad para Cuba", escribió el reconocido músico en su página de Facebook.

Los mensajes de felicitación a quien fuera uno de los fundadores del mítico grupo Irakere, con el saxofonista Paquito D'Rivera y el pianista Chucho Valdés, han llovido en las redes sociales.

"Feliz CumpleSalsa e Infinitas SalsaBendiciones te desea Tu Revista @InternationalSalsaMagazine", le desearon.

"Hoy 70 cumpleaños celebra a Arturo Sandoval. Feliz cumpleaños Arturo!!!", fue otra de las felicitaciones.

No pocas personas le siguieron deseando éxitos y larga vida a este maestro del género jazz.

"Decir que eres mi héroe, mi mentor, mi mejor amigo y alguien a quien considero como mi "papá" no describe realmente lo agradecido que estoy de tenerte en mi vida. Me has enseñado cosas que llevarían toda la vida transmitir a los demás y has compartido conmigo experiencias de las que solo están hechos los sueños, ¡incluyéndome en cosas que me dejan sin palabras y asombrado! Y estoy por siempre agradecido! Le deseo el cumpleaños más feliz y espero tener muchos años más a su lado, señor. ¡Gracias por ser como eres!", le escribió Keith Fiala.

Sandoval nació en Artemisa, el 6 de noviembre de 1949, y luego se autoexilió en Miami.

En su trayectoria artística ha sido reconocido con 9 premios Grammy, ha sido nominado en 17 ocasiones, y ha ganado 6 premios Billboard y un premio Emmy.