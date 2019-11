Ana de Armas, contenta con el empoderamiento femenino en la nueva película de Bond

Publicado el Viernes, 8 Noviembre, 2019 - 17:50 (GMT-4)

La actriz cubana Ana de Armas está feliz y satisfecha de que, en la nueva entrega de la saga de James Bond, las mujeres tengan tanto protagonismo y poder, y que "belleza e inteligencia están a la par".

La cinta, que se estrena en abril de 2020, tiene como chicas Bond a la cubana y a la inglesa Lashana Lynch, que participó en la película Capitana Marvel.

"Es bastante obvio que hay una evolución en el hecho de que Lashana es uno de los personajes principales de la película y usa los pantalones, literalmente. Yo me pongo el vestido. Ella lleva los pantalones", dijo de Armas a The Hollywood Reporter.

No obstante, el personaje de la actriz cubana, a pesar de llevar "el vestido" y ser una mujer totalmente diferente a la que interpreta Lynch, no es menos capaz y ayuda a Bond con cosas que no podía haber hecho solo.

"Paloma es un personaje que es muy irresponsable. Ella tiene esa burbuja de alguien que está emocionada de estar en una misión, pero juega con esa ambigüedad: realmente no sabes si es una compañera realmente entrenada y preparada para ayudar a Bond...pero belleza e inteligencia son iguales. Es muy inteligente. Ayuda a Bond a navegar a través de ciertas cosas que él no podría hacer solo", expresó Ana.

Este protagonismo que tienen las mujeres en roles fuertes es una novedad en la gustada saga de acción: "Las mujeres han sido sexualizadas antes, un estereotipo, un tipo de mujer que siempre está en peligro y quiere ser rescatada por Bond", contó la protagonista de Blade Runner 2049.

De hecho, se ha especulado en la prensa estadounidense que Lynch podría ser la sustituta del actual agente 007, que ya se retira de la saga con esta película, por lo que no solo se le daría más protagonismo a los personajes femeninos, sino que por primera vez una mujer podría tener el rol principal.

Bond: No time to die está protagonizada por Daniel Craig quien, además, acaba de estrenar junto a Ana de Armas el trhiller Knives Out.