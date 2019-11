Alejandro Sanz regresa como 'coach' a La Voz España

Publicado el Viernes, 8 Noviembre, 2019 - 09:07 (GMT-4)

Laura Pausini aprovechó su visita al programa El Homiguero para anunciar que es la tercera coach confirmada para la séptima edición de La Voz España. Pero lo que nadie esperaba es que Alejandro Sanz, mediante un vídeo, diese la gran noticia de que él es el cuarto jurado.

El cantante español se encuentra ahora mismo de gira por México y desde allí mandó un material audiovisual al programa de Antena 3 para felicitar a la italiana por su participación en el proyecto.

"Estoy muy feliz porque sé que vas a ser coach con dos grandes amigos, Pablo López y Antonio Orozco. Os echo muchísimo de menos. No tengo tantas oportunidades de veros. Se me ha ocurrido una idea que es, si me lo permitís, ser coach de La Voz para trabajar juntos", sorprendió el intérprete de Corazón Partío con la noticia.

No ad for you

De esta manera Laura Pausini y Alejandro Sanz se suman a los artistas ya confirmados: Antonio Orozco y Pablo López, quienes ya fueron 'coaches' en la pasada edición.

Para el cantante español esta será la tercera vez que ejerce como jurado de este 'talent show'. En el pasado ya participó en la tercera y cuarta entrega del formato.

Por su parte, Laura Pausini también estuvo en la tercera edición, donde coincidió con Alejandro Sanz y Antonio Orozco.

Este nuevo proyecto viene en un gran momento para Alejandro Sanz tanto a nivel personal como profesional.

En el plano sentimental, el cantante ha reencontrado el amor en la artista cubana Rachel Valdés, con quien disfrutó unos días atrás de las playas de Tulum.

En cuanto a lo laboral, se encuentra de tour con La Gira, con la que está arrasando allá por donde va. Además, su último álbum discográfico le ha valido para llevarse ocho nominaciones a los Latin Grammy 2019, una gala en la que actuará.

¿Tienes ganas de verle otra vez en el sillón rojo?