Tobi, el perrito callejero que pide la Ley de protección animal en Cuba

Publicado el Lunes, 11 Noviembre, 2019

Una petición publicada en la plataforma Change.org, que pide una Ley de Protección Animal en Cuba, ha alcanzado las 3 mil firmas en menos de 24 horas, y la cifra de firmantes no para de crecer.

La campaña fue lanzada por un usuario identificado como “Nani”, quien focalizó la petición a partir de la supuesta carta escrita por “Tobi”, un perrito callejero que se ha escondido porque sabe que están sacrificando a los perros en Cuba por la inminente visita de los Reyes de España.

“Hola me llamo tobi, estoy encondido y tengo miedo porque soy un perrito callejero. Me dijeron que me van a sacrificar porque el rey de España viene a visitar 'La HABANA' en los próximos días. Ya muchos de mis compañeros han muerto en su nombre. Por favor estimados Felipe VI y Letizia, no permita que nos sigan matando pídale a nuestro gobierno que dicte una 'LEY DE PROTECCIÓN ANIMAL' para que paremos de sufrir. Atentamente tobi”, indica el breve pero conmovedor texto.

La petición cuenta con decenas de personas que, además de su firma, han explicado los motivos por los cuales consideran urgente una legislación que favorezca la protección animal en la Isla.

En los últimos días, numerosas voces se han pronunciado en las redes sociales para denunciar el maltrato hacia los animales en La Habana por parte de los empleados de Zoonosis, quienes en los últimos días intensificaron la recogida de perros callejeros para mostrar una “buena” imagen durante la visita de los Reyes.

La pasada semana, activistas por los derechos de los animales denunciaron, además, que los perros recogidos por Zoonosis en la capital cubana estaban siendo sacrificados sin esperar las 48 horas que establece la ley.

En agosto de 2018, el Ministerio de la Agricultura anunció que estaba elaborando un proyecto de Ley de Bienestar Animal, pero desde entonces nada más se ha dicho. A ello se suma que los defensores de los derechos de los animales deben sortear muchas dificultades para desarrollar cualquier proyecto, debido a la falta de apoyo estatal y a la carencia de recursos.

