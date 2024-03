Miami-Dade ordena a Seaquarium desalojar la propiedad en abril

Seaquarium seguirá gestionada por The Dolphin Company hasta abril Foto © Captura/Telemundo 51

La alcaldía de Miami-Dade decidió poner fin al contrato de alquiler con la compañía que opera el Miami Seaquarium, The Dolphin Company, por las "numerosas y reiteradas violaciones" que afectaron el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Según la notificación, dirigida a Eduardo Albor, presidente de la compañía, la propiedad debe ser entregada antes del 21 de abril debido al "largo y preocupante historial" de violaciones.

Las razones del aviso incluyen el mantenimiento inadecuado de la propiedad, el cuidado de los animales en contravención de la ley y el incumplimiento de regulaciones legales, reportó Telemundo 51.

En enero último, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, expresó "profunda frustración" ante presuntas violaciones al bienestar animal, descubiertas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, (USDA) durante una inspección de rutina en noviembre de 2023.

En respuesta, el Seaquarium afirmó que su personal colaboraba con la agencia del gobierno federal para solucionar esas preocupaciones y expresó la decepción que sentían por la manera en que el condado había manejado el resultado del informe.

Un reporte del canal NBC Miami reveló que un delfín llamado Ripley fue hallado con un clavo de dos pulgadas, vainas de mangle y pequeños trozos de concha en la garganta, mientras que otro, con nombre Bimini, tenía un perno roto en la boca.

Esos hechos descubiertos en el Seaquarium, durante una inspección rutinaria realizada en octubre, se dieron a conocer en un informe presentado en enero por el Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, de la agencia USDA.

También, semanas antes de la investigación, se descubrió que una hembra adulta de león marino de California, que responde al nombre de Sushi, tenía el ojo derecho cerrado, y que se frotaba ambos debido a que requería una operación de cataratas, señaló el informe.

En el mismo documento también se refiere que esta foca empezó a rechazar la comida debido al dolor ocular y en el momento de la inspección aún no se había programado la intervención quirúrgica.

Durante la auditoría también se encontró un gran número de hormigas en la clínica veterinaria de la instalación, un "fuerte olor nocivo" en una zona de loros, "agua estancada y turbia con algas verdes" en un recinto de flamencos, entre otros problemas, recoge el informe.

Otro documento del USDA, fechado en noviembre, igualmente detectó varios problemas, entre ellos, piscinas para delfines en mal estado y altos niveles de bacterias en el agua donde se mantienen los mamíferos marinos.

Según NBC Miami, en enero el condado pretendía rescindir su contrato de arrendamiento con el Seaquarium, tomando en cuenta los informes del USDA.

En febrero, la organización PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) realizó dos protestas pidiendo la rescisión del contrato de arrendamiento del Seaquarium.

Durante 2023, este parque marino sufrió dos importantes pérdidas: en agosto, la muerte de la querida orca Lolita y, en diciembre, la del delfín Sundance.

Desde 2022 la Dolphin Company se hizo cargo de la explotación del parque marino, aunque el Seaquarium lleva casi 70 años en los terrenos propiedad del gobierno.

Si la compañía no acepta marcharse, la alcaldía de Miami-Dade podría iniciar un proceso legal de desalojo.