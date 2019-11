Evo Morales se muestra dispuesto a regresar a Bolivia y no ser candidato para pacificar

Publicado el Jueves, 14 Noviembre, 2019 - 08:42 (GMT-4)

Evo Morales habló durante una entrevista con el diario El País sobre la crisis que vive Bolivia y se mostró dispuesto a regresar al país y no ser candidato para pacificar.

"He renunciado y sigue la violencia. Si renuncié es justamente para pacificar", aseguró este miércoles en el Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México.

"Si puedo aportar a la solución pacífica, después de mi renuncia, lo haré"

El expresidente que apenas lleva 24 horas en el territorio azteca, mostró su deseo de irse de México. "Ahora mismo quiero irme. Si puedo aportar a la solución pacífica, después de mi renuncia, lo haré", reiteró.

El exgobernante dijo que en el país andino no se ha producido una sucesión constitucional y pidió que se lleve a cabo un diálogo. "Lo primero que tiene que hacer la Asamblea es rechazar o aprobar mi renuncia. Mientras no lo haga, sigo siendo presidente. Una vez aprobada, le correspondería al vicepresidente, que también ha renunciado; constitucionalmente, después va la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra. Esa supuesta proclamación [la de Áñez] es inconstitucional. Con la designación de esta señora se confirma el golpe de Estado", afirmó.

"Mi pedido es que haya un diálogo nacional, donde estén los comités cívicos, las fuerzas políticas, la derecha, donde estén los movimientos sociales, el Estado, el Gobierno. Si Álvaro [García Linera] y yo hemos renunciado es para pacificar, para que no sigan con violencia", señaló.

Morales dijo que lo primero es que se deje de haber muertos y heridos, algo de lo que responsabilizó al Ejército y la Policía Nacional. "Con un presidente indígena nunca pensaron en el toque de queda, en el estado de sitio. Dan el golpe de Estado para defender a la gente pudiente. Usan los aviones y helicópteros para amedrentar al pueblo. Esto es un problema de clases", explicó al citado medio.

La OEA tenía listo el informe del fraude electoral el domingo

El exdirigente andino apuntó que su deseo era quedarse en Bolivia y "combatir hasta el último momento". "Ahora hay grupos de Santa Cruz, [Luis Fernando] Camacho y Carlos de Mesa que generaron violencia. Por intereses han hecho odiar al pueblo. Usar la Biblia, a Jesucristo para discriminar… ¿Qué es eso? ¿En qué tiempos estamos?", lamentó.

Evo Morales también valoró el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), que acabó siendo el detonante de su dimisión. En este sentido detalló que esta institución la madrugada del domingo "tenía listo el informe preliminar haciendo ver que había habido fraude".

"El compromiso era otro, porque nos habían dicho que no lo tendrían listo entero hasta el 12 y nos pidieron hasta el 13, es decir, hasta hoy. Yo pedí que me contactaran con el secretario general, Luis Almagro, a las tres o cuatro de la mañana, pero no quiso. Hablé con su jefe de Gabinete, Gonzalo Koncke, le dije que con ese informe iban a incendiar el país, que iba a haber muertos. Dicen que gané, pero no con claridad, entonces, debería haber segunda vuelta, pero no, quieren nuevas elecciones", afirmó.

"Ahora dicen que hicimos un autogolpe. Luis Almagro espera instrucciones del Gobierno de Estados Unidos, así se puede entender. Yo tenía cierta esperanza en la OEA. Le dijimos que hicieran la auditoría, estaba convencido de que no hubo fraude. Nunca en la vida me ha gustado hacer algo ilegal. El tema de fondo es que no aceptan el voto indígena", agregó.