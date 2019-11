Alexander Abreu: "Quizás el odio de hoy se convierta en la salvación de mañana"

Publicado el Viernes, 15 Noviembre, 2019 - 13:59 (GMT-4)

El músico cubano Alexander Abreu, director de Havana D' Primera, expresó que "quizás el odio de hoy se convierta en la salvación de mañana".

"No existe nada más lindo que un día tras otro y quizás el odio de hoy se convierta en la salvación de mañana. Hasta tu peor enemigo un día te salva la vida. Dios es grande", dijo el músico en su cuenta oficial de Facebook.

"Por más odio que exista en estos tiempos en las redes sociales, por más ofensas que me lleguen, como si quieren tomar esta publicación para decir más cosas aún y mucho más. ¿Saben algo?... voy a triplicar mi amor y mi respeto por cada cubano que existe en este planeta", escribió.

Aunque Abreu no hace alusión a un hecho en particular, sus palabras llegan en medio de un contexto en que el exilio cubano en Miami se está oponiendo fuertemente al intercambio cultural y la importación de artistas comunistas.

Por su parte, Alexander Abreu añade en su comentario: "No soy Dios para poner en orden este mundo en el que mueren niños a diario a causa del hambre y las armas, no soy Dios para frenar el odio. He visto amigos que estudiaron conmigo y saben de dónde vengo, bien que lo saben, escribir y publicar cosas horribles. Pues si de algo sirve, no tengo odio, al contrario, tengo mucho amor, amor y más amor".

En el día de ayer, decenas de cubanos protagonizaron una protesta frente a Studio 60 contra el intercambio cultural y las presentaciones en Estados Unidos de artistas de la Isla simpatizantes del régimen.

Estas denuncias llegan luego de que el cubanoamericano Joel Artiles cancelara la presentación que tendría Haila María Mompié para este jueves 14 de noviembre en su club nocturno Studio 60.

“Lo único que hicimos fue escuchar al pueblo de Miami”, dijo Artiles a CiberCuba. “Yo soy hijo de exiliados cubanos, y respeto mucho a este exilio. Les pido que no piensen que mi intención era ofender o burlarme del dolor de nadie”.

Asimismo, el alcalde de Miami, Francis Suárez, nombró persona non grata a la cantante cubana Haila, a quien se le canceló otro concierto que iba a tener lugar el 15 de noviembre en el Rhythms Event Center de Las Vegas.