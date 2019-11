Amaury Gutiérrez: "Haila es una de las mejores cantantes que ha dado Cuba, pero tiene que respetar a su gente"

Publicado el Viernes, 15 Noviembre, 2019 - 13:20 (GMT-4)

El cantautor cubano Amaury Gutiérrez opinó durante una entrevista con CiberCuba sobre la cancelación del concierto de Haila María Mompié en Miami y reiteró su sueño de actuar en Cuba.

El músico calificó a la cantante cubana como "una de las mejores cantantes que ha dado Cuba en los últimos tiempos", pero señaló que no es suficiente con tener un "talento extraordinario". "Hay que mostrar un respeto por tu gente, tu publico, tu cultura y la historia de tu pueblo", dijo en referencia a la decisión del alcalde de Miami, Francis Suárez, de declarar a la intérprete como persona non grata.

"La situación de Cuba es compleja y simple al mismo tiempo. Yo siempre pienso en el respeto, tú puedes tener la inclinación ideológica que tú quieras, pero al final te debes a tu público, esté donde esté", explicó.

"Debes respetar a la gente. No puedes llegar a la ciudad de Miami o a La Habana y burlarte de la gente. Tú no puedes burlarte y faltar el respeto a la gente, y muchos menos a tus paisanos, sobre todo en Miami; que han sufrido una dictadura larga y terrible", denunció.

"A cualquier ciudad que voy, le agradezco a la gente que haya acudido al concierto", agregó.

"He soñado mucho con cantar en Cuba

Gutiérrez, que actuará este sábado 16 de noviembre en el club nocturno de Miami Hoy como ayer, reiteró que su sueño pasaría por ir a cantar a la Isla, pero dejó claro que no sería de cualquier manera.

"Claro que quisiera ir a cantar a Cuba. Nunca me han invitado, pero si alguna vez lo hicieran la única condición que pongo es que me dejen ir a los medios de comunicación y decir lo que yo quiero, como hago en cualquier país al que voy, y decir en el show lo que quiera y cantar las canciones que considere", explicó.

"He soñado mucho con eso, pero el caso de Cuba ha sido tan difícil y trágico. Cada uno de nosotros sueña con eso, lo soñó Celia Cruz, lo sueña Willy Chirino, todos los artistas cubanos que han tenido éxito a nivel internacional", apuntó.

El cantante lamentó que no haya podido actuar en la mayor de las Antillas, pese a su éxito. "He tenido la oportunidad de grabar discos, de tener éxito en México, Colombia, España, en países de Sudamérica. Puedo ir a cantar a la ciudad de New York, Boston, canto mucho en Miami y la gente colma los lugares donde canto. Pero no he tenido la oportunidad de hacer eso en Cuba", lamentó.

El intérprete recordó que cuando ganó un Grammy latino, ni siquiera ese día la prensa oficialista hizo mención. "Es un desprecio enorme porque uno ha elegido un camino y dice las cosas que piensa", aseguró.

"Entonces te das cuenta que el desprecio es por parte del gobierno, no del pueblo, que siempre ha mostrado una curiosidad por los artistas de la Isla que están en distintas partes del mundo", aclaró.

"La gente que manda allí muestra un desprecio brutal hacia como personas como yo, que no estamos alineados ideológicamente con ellos. Estoy muy orgulloso que un sistema como ese me desprecie", dijo.

"José Daniel Ferrer representa lo mejor de los cubanos, está al nivel de los mambises"

Amaury Gutiérrez también abordó la situación que vive el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, quien se encuentra detenido desde el pasado 1 de octubre.

"Es una mezcla de frustración e indignación. Ese hombre tiene mucho valor para enfrentarse a ese aparato macabro de represión, es una persona especial, yo no hubiera tenido el valor de hacer lo que él ha hecho. Por eso lo respeto tanto, él representa lo mejor de los cubanos, está al nivel de los mambises", declaró.

En este sentido mostró su deseo de que el opositor sea liberado pronto y señaló que el régimen de la Isla "tiene miedo a UNPACU".

"Mi deseo es que lo liberen pronto y no lo sigan torturando para que él pueda seguir llevando a cabo su lucha, que es la lucha de todo el pueblo de Cuba. Ellos han demostrado que tiene miedo a UNPACU porque están haciendo un trabajo muy serio", agregó.

El cantautor cubano dejó claro que la actitud de un artista "es estar al lado de las víctimas, nunca del lado de los verdugos".

Amaury Gutiérrez estaba anunciando en las últimas semanas la celebración de un concierto anticomunista, cuyos detalles se desconocen por el momento.

