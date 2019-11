Haila rompe el silencio tras cancelación en Miami: "Estoy en estado de shock"

Publicado el Miércoles, 13 Noviembre, 2019 - 18:29 (GMT-4)

“Creo que estoy en un estado de shock, del que no salgo todavía”. Esas fueron las primeras palabras de la cantante cubana Haila María Mompié tras la cancelación del concierto previsto en Miami para este jueves 14 de noviembre.

Haila, quien asegura sentirse serena, dio declaraciones hoy a la revista OnCuba y al canal Telemundo 51, un día después que se conociera la decisión del empresario Joel Artiles, dueño de Studio 60, de cancelar su concierto en la ciudad del sol.

“Existían muchos factores que estaban en mi contra. Los sentimientos que expresé en aquel momento (a Fidel) son mis sentimientos, nadie me puede juzgar por eso, porque yo no he cometido ningún delito”, dijo la cantante.

Cuestionada específicamente por la cancelación en Miami, la cantante expresó: “Son cosas que suceden, yo siempre creo en las cosas que el destino pone para bien o para mal en la vida los seres humanos. Sucedió así y la vida continúa, hay que seguir hacia delante”.

“No es la primera vez que yo vengo a cantar a Miami a hacer conciertos. Yo vengo a hacer música. Yo no entiendo la política. Hay muchos artistas que entran y salen de Cuba, por muchos años lo han hecho.”

Preguntada por la periodista de Telemundo 51 Gloria Ordaz, si ella aceptaría regresar a las tribunas a cantar si se lo pidiera el gobierno de Miguel Díaz-Canel, Haila respondió: “El gobierno de Miguel Díaz-Canel y cualquier gobierno que me lo pida. Pero yo no me debo a ningún gobierno, yo hago música para el pueblo”.

“Yo pienso que no se debe censurar ni juzgar a nadie por ningún pensamiento, religión, o color de la piel. Todos hemos venido a este mundo a tener un espacio. No censurar, ni de una parte ni de la otra. Hay que tratar de abogar por la unión”.

Haila se regresa a Cuba el próximo Domingo, luego de haber sufrido cinco cancelaciones de conciertos en Estados Unidos, incluidas las de Miami y Las Vegas. El pasado lunes, el alcalde de Miami Francis Suárez anunció que declaraba a Haila "persona non grata" en la ciudad. Veinticuatro horas después, llegaría la cancelación de su concierto en Studio 60.