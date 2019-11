En los años ochenta cantaban Los Van Van: “La Habana quiere que se pongan pa’ ella”

Publicado el Sábado, 16 Noviembre, 2019 - 15:40 (GMT-4)

El segundo álbum de los Van Van, titulado Chirrín Chirrán, y presentado en 1974, ya contiene una de las más románticas y optimistas descripciones de La Habana, en el tercer corte del disco, titulado La Habana joven. Millones de cubanos cantamos o bailamos aquello de “La Habana es de un bello color… me apresuro a encontrarme contigo en el Malecón. Conversamos muy juntas las caras, y soñamos qué linda es mi Habana, pasa un barco, y te digo: muy pronto seré capitán”.

Eran los años setenta, de optimismo, “juventud que es divino tesoro, yo soy joven y lo tengo todo: una escuela en el campo, y un fin de semana en La Habana, con mi amada en La Habana”. Aunque la imagen paradisiaca se rompe un poco cuando el protagonista proclama a gritos, al final, que quiere estar en La Habana, con su amada, es decir, que la escuela en el campo parecía no ser todo lo idílica que se contaba.

Diez años después, exactamente en 1984, los Van Van presentan el álbum Anda, ven y muévete, donde aparecen dos temas que ilustran a la perfección la atmósfera de una ciudad ya abarrotada por la emigración, erosionada, barroca y arquitectónicamente disparatada.

En Anda, ven y muévete aparecen los temas La Habana no aguanta más y Artesano del espacio. En la primera, Formell reconocía una verdad conocida por todos, pero que algunos inmigrantes de la región oriental consideraron ofensiva o discriminadora. “Con cuidado, mi familia, que La Habana no aguanta más. Que va, que va, que La Habana no aguanta más. Mis parientes vamos a ser conscientes… Qué problemas me voy a buscar si viene mi hermana Pastora, con sus seis vejigos que son candela… Por eso yo me quedo en La Jata, allí voy a hacer un 12 plantas”…

Artesano del espacio comienza cuando se identifica el personaje que canta, interpretado por supuesto por Pedrito Calvo: “¿Qué tú dices? Yo soy Buenaventura en La Habana Vieja, yo he hecho 200 barbacoas y ninguna se me ha caído, cuidao con eso”.

Después de la presentación, llega el comentario del autor: “Tremendo personaje, de los muchos que son muchos, te resuelve el hospedaje, al estilo de los indios, construyendo de domingo en domingo, con martillo, clavo y serrucho… tu objetivo has de lograr, aunque todo vaya abajo, y después apuntalar”.

La Habana sí se titula el décimo álbum de los Van Van, aparecido en 1985. El tema homónimo, primer corte del álbum, evidencia la preocupación de Formell y de los Van Van por la situación de la capital, y lo expresan con toda claridad: “La Habana sí, La Habana tiene ganas, ganas de que la miren, que se pongan para ella. La Habana entera quiere ser la capital más bella de América Latina”.

Varias canciones más dedicaron los Van Van a la ciudad capital y sus habitantes. Se recuerda también, en los años noventa, Havana City que menciona los carros viejos, los derrumbes y el turismo: “Cualquiera, en La Habana tiene un amigo llamado José, que seguro que está alquilando su Chevrolet del '53”