Experiencia de una española en Cuba tras primera vez en concierto de Los Van Van: "Tengo un poco de miedo"

Una joven española de visita en Cuba llamada Ainara Quesada, subió un video a su cuenta de TikTok en el que contó su experiencia tras acudir por primera vez a un concierto en La Habana de la popular orquesta cubana Los Van Van.

"Me dirijo a ver el mejor grupo que hay en La Habana, bueno, en Cuba entera, que son Los Van Van. Nunca he ido, tengo un poco de miedo porque me han dicho que es peligroso, pero bien", fueron las primeras palabras que pronunció la joven en su video mientras camina por una de las calles de la capital.

Sin embargo, pese a que en un principio dijo sentir un poco de miedo por no saber lo que se encontraría allí, la joven acabó disfrutando del concierto y bailando salsa entre la multitud.

"Si tengo que puntuar del 1 al 10 cómo me lo he pasado hoy, yo creo que le daría un 9.5 porque hacía un calor que te mueres", dijo para resumir cómo se había sentido tras vivir su experiencia musical en La Habana.

Posteriormente, Ainara confesó junto al video que subió a su perfil de TikTok: "No sabía que me gustaba tanto la salsa".