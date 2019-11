"No me siento presidente": Entrevista de Evo Morales con la BBC

Publicado el Domingo, 17 Noviembre, 2019 - 14:46 (GMT-4)

En declaraciones recientes para la BBC, Evo Morales dijo que no se sentía presidente de Bolivia en estos momentos.

"Yo por supuesto no me siento presidente, porque ser presidente es hacer gestión", aclaró.

"Usted sabe que trabajamos desde las 5 de la mañana hasta las 11, 12, 1 de la mañana cada día, de lunes a domingo. Eso no lo estoy haciendo, por tanto personalmente no me siento presidente aunque interpretaciones jurídicas digan que sigo siendo", agregó el ex mandatario boliviano.

No ad for you

Morales se encuentra en México luego de que renunciara a la presidencia de su país, en medio de la fuerte crisis política que allí se vive y que él insiste en llamar golpe de Estado.

Dentro de este escenario, Morales tilda de culpable al gobierno de Estados Unidos. Según cuenta, en una ocasión le dijeron que solo no hay golpes de Estado en Estados Unidos porque no hay embajada de Estados Unidos en Estados Unidos.

"Durante el proceso constituyente me estaba conspirando la embajada. Por eso expulsamos al embajador de EE.UU. Que EE.UU. primero reconozca a la señora, ya nos damos cuenta que es un golpe de Estado", afirmó.

"Estaba en campaña contra mí la embajada de EE.UU. totalmente. Si estaba en campaña contra mí, cómo no va a participar en un golpe, aunque visiblemente no se ha visto", sostiene.

Asimismo, Morales también culpó a la Organización de Estados Americanos (OEA) de lo que el llama golpe de Estado, ya que esta organización ha estado señalando el fraude cometido en las elecciones de Bolivia y que se recogen en un informe.

Por su parte, Morales le dice a la BBC: "Dígame en qué departamento, cuántas mesas se alteraron, dónde está ese informe". Asimismo, cualquier irregularidad en el conteo de votos lo achacó a el Tribunal Supremo Electoral.

Según él, lo derrocaron la derecha, la policía, las Fuerzas Armadas y la OEA.

Ante la pregunta de por qué se fue de Bolivia, ya que a muchos les llamó la atención que abandonara el país, Morales respondió:

"Mira, el día sábado 9 de noviembre, métase en su cabeza si es un ser humano, llego a Chimoré (centro de Bolivia). Los equipos de seguridad me hacen leer los mensajes recibidos: "Entrégame a Evo, vamos a operar". Llamadas telefónicas, mensajes: "Mandaré 50 palos grandes". Yo preguntaba: ¿qué es 50 palos grandes? 50 mil dólares para quien me entregue. ¿Usted quiere verme muerto? Te pregunto. ¿Quiere verme muerto? Dígame… Respóndame, como periodista, ¿quiere ver muerto al Evo?".

Casi al finalizar la entrevista, Morales dijo que su tarea es cómo pacificar Bolivia, cómo aportar ser ciudadano.

"Cualquier negociación tiene que ser para pacificar Bolivia", apuntó.

Al preguntarle de la fecha de su posible regreso a Bolivia, el ex presidente dijo: "No tengo. Pero voy a volver allí en cualquier momento. Justamente para combatir a todos tus seguidores y a ti. Te voy a combatir desde Bolivia".