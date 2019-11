Las bellas palabras de la esposa de Limay Blanco al humorista por su aniversario de bodas

Publicado el Lunes, 18 Noviembre, 2019 - 07:07 (GMT-4)

Glenda Medina, la esposa del humorista cubano Limay Blanco, le ha dedicado unas hermosas palabras al artista en su aniversario de bodas. La joven ha compartido en su cuenta de Instagram varias imágenes que recogen algunos momentos que han vivido juntos, incluido el día de su boda.

"Antes pensaba que había sido una gran coincidencia del destino, que sin yo ir para allí me puso en aquel lugar para conocerte y que en medio de tantas personas te fueras a fijar precisamente en mí. Hoy sé que las casualidades no existen y que fue Dios el que decidió que el primer día que me viste sin conocerme me dijeras 'Te amo' y que a pesar de todas mis excusas a partir de ese día buscaras todas las maneras posibles para enamorarme", fueron las primeras palabras que escribió Glenda.

A continuación, la cubana quiso dar gracias a Dios por haber hecho coincidir sus caminos y mostró el gran orgullo que siente del hogar y la familia que ha logrado construir al lado de "Muñi Muñi":

No ad for you

"Hoy muchos años después le doy mil gracias a él por ser a tú el hombre que escogió para mi vida y a mí la mujer que escogió para la tuya. Feliz aniversario mi amor, estoy muy orgullosa de ti, de nuestro matrimonio, de nuestro hogar, de nuestra familia, de todas las cosas que has logrado y las que te faltan por lograr. Te amo", concluyó.

Glenda y Limay contrajeron matrimonio en el año 2016 en La Habana con una pequeña ceremonia a la que acudieron varios familiares y amigos. Para sus fotos de boda utilizaron como escenario algunos de los rincones del Castillo de Los Tres Reyes del Morro de la capital.

Ambos son padres de una preciosa niña llamada Maily y que recientemente cumplió tres años de edad. Desde que llegó al mundo, la pequeña se ha convertido en la protagonista de las redes sociales de sus papás, gracias a las imágenes de ella que los dos comparten a cada rato en sus perfiles.